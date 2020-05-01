Ürettiği teknolojik cihazlarla dünyanın en popüler şirketlerinden biri kabul edilen Apple, ikinci mali çeyrek yıl sonuçlarında Apple TV Plus ve giyilebilir cihazlara oluşan yoğun taleple gelirini artırmayı başardı.

Dünyanın en zengin şirketlerinden biri olan teknoloji devi Apple, koronavirüs pandemisi süreciyle geçen 2020’nin ilk çeyreğindeki sonuçlarını açıkladı. Şirketin ikinci mali çeyrek yılı sonuçlarını açıklayan CEO Tim Cook, yaptığı açıklamada, “COVID-19’un eşi benzeri görülmemiş küresel etkisine rağmen, Apple’ın bu çeyrekte büyüdüğünü bildirmekten gurur duyuyoruz” dedi. Apple’ın donanım üretimini özellikle Çin’de gerçekleştirmesi, salgın ilk ortaya çıktığında üretim noktasında sıkıntılar yaşamasına neden oldu. Buna rağmen gelir elde etmeyi başaran şirket, geçen yıla göre iPhone satışlarında yüzde 7’lik düşüş yaşasa bile 28,9 milyar dolarlık telefon satışı yapmayı başardı.

Apple’ın bu başarısının ardında iPhone gibi temel ürünlerinin dışında Apple TV Plus ve AirPods gibi giyilebilir cihazları yer alıyor. Bu sektörlerin 2020’nin ilk çeyreğinde rekor kazanç elde ettiklerini belirten Cook, yine de şirketin 2020’nin ikinci yarısında daha fazla etkileneceğini düşünüyor.

Apple, 28 Mart’ta sona eren ilk çeyrekte 58,3 milyar dolar satış üzerinden hisse başına 2,55 dolar kar elde etti. Bu sonuç, geçen senenin aynı döneminde elde edilen 58 milyar dolar satış ve hisse başına 2,46 dolarlık gelirden daha fazla. Apple, ayrıca Yahoo analistlerinin tahminlerini de geçmeyi başardı. Analistler, Apple’ın 2020’nin ilk çeyreğindeki kazancının 54,7 milyar dolarlık satışla hisse başına 2,28 dolarla sınırlı kalacağını düşünüyordu.

Apple’ın piyasa değeri 1,3 trilyon dolar

Koronavirüs pandemisi döneminden en çok etkilenen ülkelerden biri de ABD olarak gözüküyor. Ülke, Ocak ve Mart ayları arasında yaklaşık yüzde 5 küçüldü. 30 milyondan fazla ABD’linin işsizlik başvurusu yaptığı süreçte Apple’ın iyi bir süreç geçirdiğini söyleyebiliriz. Şirket, pandemi sürecinde farklı ürün yelpazeleri sayesinde büyük bir düşüş yaşamadı. Apple’ın şu anda piyasa değeri 1,3 trilyon dolara ulaşmış durumda.