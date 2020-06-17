Bilim Kurulu Üyesi'nden Önemli Açıklama: Alarm Zili Çalıyor

Türkiye’de karantina önlemlerinin gevşetilmesinin ardından vaka sayılarındaki artış, büyük bir endişeye neden oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, vaka sayılarının tekrar 1500’lere çıktığına dikkat çekerek, “Alarm zili çalıyor. Dikkat etmemiz lazım” dedi.

İlk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart’tan bu yana salgınla yoğun bir şekilde mücadele eden Türkiye, 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla normalleşme sürecine geçmişti. Karantina önlemlerinin gevşetilmesi ile birlikte cafeler, kuaför ve berberler, alışveriş merkezleri, sahiller ve parklar yeniden vatandaşların kullanımına açılmıştı ancak bu durum özellikle kamusal alanlarda sosyal mesafenin epey aşılmasıyla sonuçlandı.

DHA’ya konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, günlük vaka sayılarında yaşanan artışlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu dönemde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Tezer, normalleşme kavramının Türkiye’de yanlış anlaşıldığını düşündüğünü söyledi.

"Normalleşme kavramı Türkiye’de yanlış anlaşıldı"

“Normalleşme süreci işlerin bittiği, artık koronavirüsün ülkemizde olmadığı anlamına gelmiyor” diyen Prof. Dr. Tezer, “Sadece vaka sayılarının azaldığını, daha kontrol edilebilir bir düzeye geldiğini ve artık kontrollü bir normal hayata geçiş yapabileceğimiz anlamına geldiğini söylemektir. Tüm dünyada salgın devam ediyor” şeklinde konuştu.

Virüsün ultraviyole ışınlarından, nemden ve sıcaktan etkilendiğini, bulaşıcı özelliğini nispeten kaybettiğinin bilindiğini söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer, buna karşın temas arttıkça, maske takmadıkça, insanlara 1,5 metreden daha fazla yaklaştıkça ve uzun süre sohbet ettikçe, bulaşmanın da kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

"Temas arttıkça, maske takmadıkça ve uzun süre sohbet ettikçe bulaşma tehlikesi artıyor"

Önlemlere eskisi kadar dikkat edilmemesi nedeniyle vaka artışlarının meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Tezer, “900'lü rakamlardayken 1500'lü rakamlara geldik. Yani çok ciddi bir artış olarak belki yorumlanmayabilir. Ama bizim için ciddi bir uyarı bu. Önlemlere dikkat etmezseniz vaka sayıları daha da artabilir. Vaka sayılarınızda 5 gün üst üste artış görürseniz aslında bu işlerin bir yerde ters gittiği anlamına gelir” dedi.

Yeni vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde karantina günlerine yeniden dönebileceğimiz uyarısında bulunan Prof. Dr. Tezer, "Yarın 2 binli rakamlara ulaştığımızda aslında tekrar oturup değerlendirmek gerekebilir. En azından kalabalık alanlarda tekrar nasıl önlemler alınması gerektiği konusu masaya yatırılabilir” ifadelerini kullandı.

Son olarak, hafta sonu LGS’ye girecek öğrencilere de önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Tezer, “Velilerin maske takmaları ve öğrencileri okulun bahçesine kadar getirip, içeri girmemeleri gerekiyor. Her şeyden önemlisi kalabalık gelmemeleri lazım. Sosyal mesafe sağlanıyorsa, çocuk maskesini çıkartıp sınavına ona göre devam edebilecek” şeklinde konuştu.