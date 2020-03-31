Maliye Bakanı: Bazı İşletmelere 3 Ay Maaş Desteği Verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Covid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerini azaltan veya durduran işletmelerin çalışanlarına 3 ay maaş desteği verileceğini açıkladı. İşletmelerin ücretsiz izin yerine bu haktan yararlanmaları istendi.

Tüm dünyada büyük bir bilinmezlik yaratan yeni tip koronavirüs (Covid-19) insanların ekonomik durumunda da büyük sıkıntılara yol açıyor. Dışarı çıkmadığı için çalışamayan insanlara yardımcı olmak isteyen ülkeler de yeni ekonomi paketlerini duyuruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bu konuda sıkıntı yaşayan insanlara bir çözüm olacak açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, “Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

Firmaların “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmalarını önerdiğini belirten Albayrak, bu açıklamayla birlikte bir de video paylaştı.

Paylaşılan videoda, bu ödenekten yararlanacak şirketlerin; faaliyetlerini Covid-19 sebebiyle en az 3’te 1 oranında azaltan, kısmen veya tamamen en az 4 hafta çalışmayı durdurma kararı alan firmalardan oluşacağı açıklandı. İşkur tarafından verilecek bu maaş desteği, çalışanların son 12 ayda aldığı ortalama brüt kazancın yüzde 60’ı olacak.

Koronavirüs Artmaya Devam Ediyor

Bir süre daha evde kalmamıza neden olması beklenen Covid-19, ülkemizde her geçen gün yeni kişilere bulaşmaya devam ediyor. Yapılan son resmi açıklamaya göre ülkemizde koronavirüse yakalanan toplam kişi sayısı 10.827 olarak açıklanırken toplam kaybımız ise 168 kişiye ulaştı.

Durum dünya genelinde de kontrolden çıkmış durumda. Özellikle ABD, New York’ta hasta sayısında büyük bir patlama yaşanıyor. Dünya genelinde 775.306 kişiye bulaşan Covid-19, ABD’de tam 159.184 kişiye bulaşırken, bunların 66.497’si New York’ta görüldü.