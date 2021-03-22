Prof. Dr. Şener: Koronavirüsün Türkiye Mutantı Olabilir

Paylaşılan yeni koronavirüs risk haritası hakkında açıklamalarda bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, "Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan yeni koronavirüs risk durumu haritası hakkında “Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde” ifadelerini kullandı.

“Bu tırmanış trendi daha devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir” diyen Prof. Dr. Şener, özellikle son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi tedbirlere çok fazla uyulmadığını ifade ederken “Eğer normalleşme konuşulur pozisyondayken, geriye adım atmak istemiyorsak azami önem göstermemiz lazım” dedi.

“Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir”

Salgının Türkiye’de yeniden yükselişe geçmesi konusundaki kaygıları ve mutasyon durumu hakkında da konuşan Prof. Dr. Şener, “Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki son bir buçuk ayda hızlı bir şekilde tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Görev yeri olan Çanakkale hakkında, “Çanakkale'de mutant virüs sayısında bir artış var. Özellikle İngiltere mutantı özelinde baktığımızda çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Yüksek oranda bulaşımın arttığını biliyoruz” diyen Prof. Dr. Şener, açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı:

“Hafta sonları ilçelerden özellikle şehir merkezine ciddi anlamda insan trafiği olduğunu görüyoruz. Çünkü hafta sonuyla hafta içi arasında trafik çok ciddi anlamda değişiyor. Kordona gittiğimiz de özellikle cumartesi günleri çok ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi birer faktör, vatandaşlarımız bu önlemlerin bilincine varıp uymadığı sürece, bu salgının hızının önünü kesmek mümkün değil.”