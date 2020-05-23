Koronavirüs salgını dünya çapında aylardır etkisini sürdürmeye devam ederken son günlerde ülkeler yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Yaz aylarının gelmesiyle beraber insanlar deniz tatili hazırlıklarına başladı ve kafalarda virüse karşı sahilde nasıl önlemler alınacağına dair soru işaretleri oluştu.

Küresel pandemi etkisini azaltsa da henüz tam olarak bitmiş değil. Alınan tedbirlerin uzun vadede başarılı sonuçlar vermesiyle yavaş yavaş toparlanmaya başlayan ülkeler turizm sezonunu da artık açabilmek istiyor. Ancak insanların kafasında sahillerde nasıl güvende olunabileceğine dair pek çok soru var. Konuyla ilgili çalışmalar yürüten bir doktor tam da bu soruların yanıtı olabilecek bazı açıklamalar yaptı.

Michigan Eyalet Üniversitesi’nden Claudia Finkelstein isimli hekim yayınladığı kısa bir makalede insanların koronavirüse karşı yaz aylarında ne tarz önlemler alması gerektiğini açıkladı. Ülkelerin sınırlarını açıp uçak seferlerini başlatmasının salgının bittiği anlamına gelmeyeceğini aktaran Finkelstein, semptom göstermeden de virüs taşıyıcısı olunabileceğini hatırlattı.

Virüs hakkında pek çok bilgi eksikliği var:

Bağışıklığın nasıl kazanıldığıyla ilgili araştırmaların hâlâ sürdüğünü anlatan Finkelstein, virüse maruz kalma süresinin bulaşma riskini belirleyen yaşamsal faktör olduğunu söyledi. Süreç sonunda herkesin fazlasıyla sıkıldığını ve bu yüzden açık alanlara gitme fikrinin haklı olduğunu vurgulayan doktor sahilde mutlaka önlem almak gerektiğini belirtti.

Doktorun altını çizdiği sahilde dikkat edilmesi gereken noktalar:

En az iki metre mesafe bırakılmalı.

Eller çok sık yıkanmalı ve herhangi bir yüzeye dokunmak zorunda kaldıktan sonra dezenfekte edilmeli.

Eller yüzden uzak tutulmalı.

Maske kesinlikle takılmalı.

Yoğun olmayan saatlerde popüler olmayan yerler tercih edilmeli.

Her ne kadar önlemler çoğaltılsa da mecbur kalmadıkça kalabalık yerlere girilmemesi konusunda uyaran Finkelstein, sahil ya da park gibi yerlere eğer yalnız gidilmeyecekse mümkünse karantina kurallarını uyguladığından emin olunan kişilerle vakit geçirilmesi gerektiğini de ekledi. Doktorun aktardıkları artık sıkılan insanlar için mecburi bir kaçış için önlemler olsa da sanıyoruz salgın tam olarak bitmeden bu tarz alanlarda fazla bulunmamak iyi bir seçenek olabilir.