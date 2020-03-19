Koronavirüs Testleri İyileşme Sonrası Neden Pozitif Çıkıyor?

Koronavirüs salgını yeni insanları etkisi altında almaya devam ederken bir taraftan hastalığa yakalanan insanlar iyileşmeye devam ediyor. Ancak iyileşen insanların çok küçük bir kısmının yeniden yapılan testleri pozitif sonuçlar verebiliyor. Bilim insanları iyileşen insanların COVID-19 testlerinin pozitif çıkma nedenlerini açıkladılar.

Çoğunluğu Çin’de olmak üzere 82.000’den fazla insan koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşti. Bu insanlar araştırmacılara, hastalığın tedavisi ve aşının geliştirilmesi için yardımcı olmaya devam ediyorlar. Ancak hastanelerden iyileştiği için taburcu edilen insanların küçük bir kısmının kontrol testlerinde pozitif sonuçlar elde edildi.

Şu ana kadar Çin’de 100, Japonya’da 1, Güney Kore’de 1, İtalya’da 1 ve ABD’de 1 kişinin iyileştikten sonra COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. En trajik olan vaka ABD’de 36 yaşındaki bir adamdı. ABD’de iyileştiği için testleri negatif çıkan adam hastaneden taburcu edildikten 5 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İtalya’da da tedavi sonrası iyileştiği için taburcu edilen bir kişi, testlerinin yeniden pozitif çıkması üzerine yeniden karantinaya alındı.

Koronavirüsten kurtulan insanların bu şekilde testlerinin yeniden pozitif çıkması, bilim insanlarını derin düşüncelere itti. Uzmanlar, bağışıklık sisteminin tıpkı gripte olduğu gibi koronavirüse karşı da rol aldığını, bu nedenle iyileşme sonrası testlerinin pozitif olmasının enfeksiyonun yeniden gerçekleştiği anlamına gelemeyeceğini söylüyorlar.

Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu müdürü Dr. Keiji Fukuda, “Enfeksiyon kaparsınız bağışıklık sisteminiz bu virüse karşı canlanır. Bu durumda olduğunuzda tekrar enfekte olmak, bağışıklık sisteminizde bir sorun olmadıkça sıra dışı olur” dedi.

Uzmanlar koronavirüsten kurtulan insanların vücudunda hala hareketsiz virüs parçalarının olabileceğini, bunların taburcu sonrası yapılan testlerde pozitif sonuçların ortaya çıkmasına neden olabileceğini ifade ediyorlar.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Klinik Araştırmalar ve Özel Projeler yöneticisi Dr. Clifford Lane, yeniden enfeksiyonu kanıtlamanın en iyi yolunun her iki enfeksiyonunda genomlarının sıralanmasının ve aralarındaki farklılıkların ortaya çıkarılması olduğunu söyledi.

Genom sıralamasından sonra yapılacak karşılaştırmada bir farklılık ortaya çıkması, virüsün mutasyona uğramış olduğunu gösteriyor olabilir. Hızlı bir şekilde mutasyona uğrayan virüsler, aşı geliştirilmesini engeller. Bu nedenle iyileştikten sonra testleri pozitif çıkan hastalar özel olarak incelenecekler.

Tabii ki bu testlerin pozitif çıkmasının nedenleri arasında hastaların erken taburcu edilmesi ve testlerdeki insan hataları da olabilir. Özellikle Çin’de taburcu edilen insanların bir kısmının başlangıç semptomlarını gösteren insanlardan daha ağır semptomlar gösterdiğini söyleyen raporlar var. Ancak Çin makamları bu insanların virüs salgını açısından artık tehlike altında olmadığını söylüyorlar.

İyileşen hastaların yeniden yapılan testlerinin pozitif çıkması tedirginlik oluşturacak bir durum değil. Sayı istisna sayılabilecek kadar az. Diğer taraftan uzmanların belirttiği gibi testler, ortaya çıkabilecek sorunlar ve erken taburcu bu sorunlara sebep olmuş da olabilir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin geliştirdiği savunma hala tedavide en güvenilecek unsur olarak duruyor.