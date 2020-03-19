Koronavirüsten Korunmak İçin Sığınaklara İniliyor

Koronavirüs salgını 158 ülkeyi etkisi altına alarak insanların büyük bir endişeye kapılmasına neden oldu. Yıllardır olası bir felaket için hazırlık yapan küçük bir kesim ise an itibarıyla sığınaklarına kaçmış durumda.

Koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar yaklaşık 9 bin insan hayatını kaybetti. Virüse enfekte olan insan sayısı ise 200.000’i geçti. Virüsten etkilenen ülkelerdeki insanlar, hastalanmamak için katı önlemler uygulamaya çalışıyorlar. Küçük bir azınlık ise uzun bir zamandır bu gibi insanlığı tehdit edecek durumlar için hazırlanıyorlardı.

Yıllardır erzak, ilaç ve silah depolayarak olası bir felaket senaryosuna hazırlanan insanlar, koronavirüs salgını ile beraber yeniden gündeme geldiler. Gazeteciler, koronavirüs salgınına karşı sığınaklarında yaşamaya başlayan insanlarla konuşarak gündem hakkında fikirlerini sordu.

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan 67 yaşındaki Dale Lambert, yıllardır koronavirüs salgınına benzer süreçler için hazırlık yaptığını söylüyor. Virüs salgını nedeniyle devam ettirdiği karantina sürecinin yıllarca sürebileceğini söyleyen Lambert, bir yıl yetecek kadar erzağı olduğunu belirtti. Evinden 1.5 km uzakta gıda depolayan Lambert, günde 40 vitamin aldığını, hastalıktan korunmanın en iyi yolunun bağışıklık sistemini korumak olduğunu söyledi.

59 yaşındaki James Wesley Rawles ise 15 yıldır kendisini ve ailesini korumak için felaket senaryolarına karşı hazırlık yaptığını söylüyor. 4 yıl boyunca kendilerine yetecek kadar gıda malzemesi olduğunu söyleyen Rawles, N95 yüz maskesi ve yüzlerce lateks eldiveni deposunda tuttuğunu açıkladı.

Şehirlerden ve kasabalardan uzak bir alanda yer altına kurduğu sığınakta ailesi ile beraber yaşayan Rawles, avcılık yaparak ve tarlasıyla uğraşarak günlerini geçirdiğini belirtiyor. 1992 yılından beri bu şekilde yaşadığını söyleyen adam, sadece koruyucu malzemelerde değil gıda maddelerinde de ileride sorun yaşanacağını söylüyor.

Koronavirüsü salgını nedeniyle gerekli önemleri almak, virüs salgınının yayılmasını önlemek açısından doğru bir uygulama. Ama virüs salgını nedeniyle bir sığınakta yaşamak için hala erken olduğunu söylememiz gerekiyor.