Koronavirüsü Nötralize Eden Bir Aşı Geliştirildi

Koronavirüse karşı gerçekleştirilen aşı çalışmalarının birinden daha güzel haberler geldi. İtalya’da yapılan aşı çalışmalarında, koronavirüsü insan hücrelerinde nötralizeden bir aşı geliştirildi.

Tedavisi hala bulunamayan koronavirüse karşı kullanılacak aşı için çalışmalara dünyanın dört bir tarafında devam ediliyor. Geliştirilen aşıların bir kısmının insan testlerine başlandı ve artık sonuçları bekleniyor.

Birçok ilaç üreticisinin aşının insan testlerine başladığını açıklamasının ardından bugün İtalya’dan da bir koronavirüs aşısı geliştirme haberi geldi. İtalyan ilaç üreticisi Takis’in CEO’su Luigi Aurisicchio, insan hücrelerinde koronavirüsü nötralize edebilecek bir aşı geliştirdiklerini açıkladı.

İtalya’da koronavirüs aşısı geliştirilmesinde nasıl bir süreç izlendi?

Takis’te görevli bilim insanları tarafından geliştirilen aşının hayvan testleri, Spallanzani Enstitüsü’nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen hayvan testlerinde aşı, ilk olarak farelere enjekte edildi. Aşının enjekte edilmesinin ardından farelerin vücudunda virüsün hücrelere bulaşmasını engelleyen antikorlar geliştiği gözlendi. Araştırmacılar, test ettikleri 5 aşıdan en iyi sonuçları veren 2 aşı adayını bir sonraki aşama için seçtiler.

Farelerin kanında sonradan oluşan antikorları, kandan izole etmeyi başaran bilim insanları, bu antikorları Spallanzani Enstitüsü’nün viroloji laboratuvarında analiz ettiler. Yapılan analizlerde antikorların koronavirüsün insan hücresine bulaşmasını da engelleyeceği tespit edildi.

Hayvan testlerinin ardından bağışıklık süresi testleri yapılacak

Aşının farelerde antikor oluşturmasının ardından şimdi bağışıklığın ne kadar süreceği test edilecek. Bağışıklık süresi testlerinin ardından ise aşının insan testlerine başlanacak. Ancak bu sürenin ne kadar olacağı şu anda belli değil.

Takis’te çalışan bilim insanların geliştirdiği aşı, İtalya’da koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi çalışmasında en gelişmiş aşamayı gösteriyor. Takis, bu nedenle hükümetin desteklerinin yanında süreci hızlandırmak için de uluslararası kurum ve şirketlere de destek çağrısında bulundu.

İtalya’da koronavirüs aşısı geliştirme haberi koronavirüse karşı verilen mücadele için önemli bir umudu ifade ediyor. Yine de aşının seri üretimi için bir yıldan daha uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu unutmamak gerekiyor.

Koronavirüs aşılarının seri üretimine bir ila bir buçuk yıl sonra başlanabilir

Uzmanlar, hayvan testlerinin ardından insan testlerine başlayan aşıların, insan testlerinde başarılı olması durumda dahi seri üretiminin bir ila bir buçuk yıl arasında zaman alacağını belirtiyorlar. George Washington Üniversitesi Miken Halk Sağlığı Enstitüsü’nde küresel aşı ve aşı politikası profesörü olan Jon Andrus, sıradan bir aşının piyasaya sürülmesi için genellikle 5 ile 15 yıl arası bir süreye ihtiyaç olduğunu söyledi.

Jon Andrus’un ortaya attığı sürenin bütün dünyayı etkisi altına almış ve her gün binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüse karşı geliştirilen aşılar için ne kadar geçerli olacağını bilmiyoruz. Ancak virüsün kesin olarak durdurulması için aşılara ihtiyaç duyulduğu bütün dünya tarafından dile getirilen bir gerçek olarak kenarda duruyor.