Koronavirüs Aşı Çalışmaları İçin 7,4 Milyar Euro Taahhüt

Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı tedavi yöntemi için araştırmalar devam ederken ülkelerden çalışmalara maddi destek kararı geldi. Koronavirüs Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği'nde teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi için 7,4 milyar euro taahhütte bulunuldu.

Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz ay, Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen koronavirüs aşısının insanlar üzerinde testleri başlamıştı. Bu kapsamda Avrupa Birliği liderliğinde düzenlenen uluslararası bağış konferansında dünya liderleri; teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi konusunda 7,4 milyar euro topladı. Ulaşılması hedeflenen miktarsa 7,5 milyar euroydu.

Koronavirüs çalışmalarına Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler, katkı paylarını önümüzdeki haftalarda açıklayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin katkı payını 23 Mayıs'a kadar bildireceğini kaydetti. Dolayısıyla gelecek dönemde açıklanacak katkılarla birlikte söz konusu miktarın daha da yükselmesi bekleniyor.

Koronavirüse karşı teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi konusunda bağış kampanyası başlatıldı:

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, önümüzdeki aylarda toplanan paranın çok daha fazlasının gerekli olacağını belirterek “Bugünkü sürat koşumuz; maratonumuz için harika bir başlangıçtı” dedi. Komisyon, dijital etkinliği 1 milyar euroyla başlattı. Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel sırasıyla 500 milyon euro ve 525 milyon euro bağışladı.

5 milyon 300 bin nüfuslu Norveç, koronavirüsle mücadele kapsamında 1 milyar euro yardımda bulunacağını belirtti. Japonya 762 milyon, Kanada 551 milyon, Almanya 525 milyon, Fransa 500 milyon, Suudi Arabistan 457 milyon, İngiltere 441 milyon, İsviçre 350 milyon, Meksika 274 milyon ve Avustralya 205 milyon euro aktaracağını açıkladı.

Etkinlikte toplanması hedeflenen 7,5 milyar euro tutarındaki miktar, salgına karşı tüm dünyada ulaşılabilir ve uygun aşı, tedavi ve teşhis hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının hızlandırılması amacıyla kullanılacak.