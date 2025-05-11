1972’de fırlatılan Sovyet uydusu Kosmos 482, atmosfere girdikten sonra sonunda düştü. Daha öncesinde ise çarpma riski bulunan ülkeler uyarılmıştı.

Sovyetler Birliği tarafından 1972 yılında fırlatılan ancak hedefine ulaşamayıp Dünya yörüngesinde kalan Kosmos 482, yıllar süren bekleyişin ardından atmosfere girdi. Günlerdir merakla beklenen o an geldi; sonunda atmosfere girdi ve nereye düşeceği sorusu da yanıtını buldu.

Yaklaşık 500 kilo ağırlığında olan uzay aracının atmosfere girdiğinde tam anlamıyla parçalanmayacağı tahmin ediliyordu. Bu yüzden Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde “Acaba bize mi düşecek?” endişesi hakimdi. Kosmos 482’nin tam olarak nereye düşeceği netleşene kadar geçen süre ise hem meraklı hem de biraz gergin bir bekleyişe neden oldu.

Kosmos 482 tek parça hâlinde Hint Okyanusu’na düştü

Yetkililer aracın Hint Okyanusu'na, Andaman Adaları’nın yaklaşık 560 kilometre açığına düştüğünü bildirdi. Düşüş sırasında uzay aracının büyük oranda tek parça halinde kaldığı tahmin ediliyor. Olayın ardından bölgeye inceleme ekiplerinin gönderileceği açıklandı.

Yıllar boyunca Dünya yörüngesinde dolanan ve zamanla işlevini yitiren uydu, sonunda kontrolsüz bir şekilde atmosfere girdi ve yeryüzüne ulaştı. Uzay enkazlarının takibi ve olası risklerin değerlendirilmesiyle ilgili bu tür olaylarda yetkililer süreci yakından izlediklerini ve gelişmeleri anlık olarak paylaştıklarını belirtti.