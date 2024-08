İnsan doğasının en karmaşık ve zorlu yönlerinden biri şüphesiz ki kişilik yapıları. Peki hangi kişilik özelliklerini barındıran insanlara karşı dikkatli olmalıyız? Bilimin bu soruya verdiği cevabı sizlerle paylaşıyoruz.

Literatürde yer alan “The Core of Darkness: Uncovering the Heart of the Dark Triad” (Karanlığın Özü: Karanlık Üçlünün Kalbini Açığa Çıkarmak) isimli bir çalışma kişilik özellikleri ile ilgili önemli sonuçlar ortaya koydu.

Bu araştırma, karanlık kişilik özelliklerinin toplum içindeki bireylerin sosyal ilişkilerini ve davranışlarını nasıl etkilediğini tespit etmeye odaklanıyor.

Önce araştırmanın metodolojini incelemekte fayda var.

İki farklı grup üzerine gerçekleştirilen bu çalışmada birinci grup, %75’i kadın olan üniversitede öğrencisi 397 kişiden, İkinci grup ise %54’ü kadın olan 388 kişiden oluşuyor.

Bu doğrultuda, psikopati, narsisizm ve makyavelizm olarak adlandırılan karanlık kişilik özellikleri kapsamında katılımcıların manipülatif eğilimlerini, duygusuzluk düzeylerini ve sosyal baskınlık eğilimlerini ölçen çeşitli anketler yapılmıştır.

Peki bulgular neyi gösteriyor? Manipülatif davranışlar ve başkalarına karşı duyarsızlık kötü kişiliklerin temel özellikleri!

Manipülasyon ve duygusuzluk, karanlık üçlü olarak adlandırılan psikopati, narsisizm ve makyavelizm’in tüm bileşenleri arasında ortak olarak yer alan özellikler olarak tanımlanıyor.

Bu doğrultuda, manipülatif davranışlar ve başkalarına karşı duyarsız olma durumunun kişilik bozukluğu olarak adlandırılan psikopati, narsisizm ve makyavelizmin temel özellikleri olduğu söyleniyor.

Bu konuya cinsiyet özelinde bakıldığındaysa, erkeklerin psikopati ve narsisizm gibi karanlık özelliklere kadınlardan daha fazla eğilim gösterdiği belirtiliyor.

Söz konusu bulgu, erkeklerin sosyal baskınlık ve manipülasyon gibi stratejilerde kadınlara göre daha agresif olabileceğini gösteriyor.

Ek olarak, sosyal hiyerarşide yüksek olma isteğinin de karanlık kişilik özelliklerinin bir yansıması olabileceği belirtiliyor.

Özetle, araştırma söz konusu kişilik özelliklerinin, manipülasyon ve duygusuzluğa dayalı bir temelden kaynaklandığını ortaya koyarak duyarsızlık ve manipülatif olmanın kötü kişilerin temel özellikleri olduğunu gösteriyor.

Tabii her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da bazı kısıtlar olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamına genelleştirmenin daha doğru olacağını hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

