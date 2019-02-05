Kanada’nın en büyük kripto para ticaret platformu Quadriga’da bulunan 140 milyon dolarlık kripto para, firma sahibinin ani ölümüyle beraber erişilemez hale geldi.

Kripto para sektöründe yer alan aktörler için dijital güvenlik oldukça önemli bir konu. Özellikle yüklü miktarda alım satım yapan ya da kripto para ticaretine aracılık edenler için dosyaların şifrelenmesi ve ek güvenlik önlemleri büyük önem taşıyor.

Kanada’nın en büyük kripto para ticaret platformu Quadriga’nın sahibi de güvenlik önlemlerine büyük önem vermiş, hem bilgisayarını sıkı güvenlik önlemleriyle korurken hem de kripto paraları “soğuk cüzdan” adı verilen, çevrimdışı ve korumalı cüzdanda saklamıştı. Yaptığı iş açısından bakıldığında, Quadriga’nın başındaki isim olan Gerald Cotten’in yaptığı bu hareket oldukça mantıklı bir güvenlik işlemi.

Cotten’in Aralık ayında beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesi üzerine, Cotten’in soğuk cüzdanında sakladığı yaklaşık 140 milyon dolarlık kripto paraya erişim kayboldu. Cotten, fonların ve kripto paraların yönetiminden tek başına sorumluydu.

Nova Scotia Yüksek Mahkemesi, 31 Ocak’ta Cotten’in eşi Jennifer Robertson’u dinledi. Robertson yaptığı açıklamada, Cotten’in işletmesini bir dizüstü bilgisayardan yürüttüğünü ve şifreli bu bilgisayarın şifresini ya da geri alma anahtarını bilmediğini belirtti.

Kadın ayrıca evi detaylı şekilde, tekrar tekrar aradığı halde şifrenin yazılı olduğu bir şey bulamadığını söyledi.

Firma, verileri geri alabilmek ve kripto paralara ulaşabilmek için bir araştırmacı da tuttu. Şu ana kadar büyük bir başarı elde edemeyen ekip, birkaç kripto parayı ve Cotten’in telefonundaki ve bilgisayarındaki bazı bilgileri kurtarmayı başardı.

Yapılan açıklamalara göre, firmanın şu anda 137 milyon dolar kripto para, 53 milyon dolar da nakit borcu bulunuyor. Firmanın daha önce de nakit akış sorunları olmasına rağmen Cotten’in zamansız ölümü ve erişilemeyen kripto paralar, şirketi biraz daha zorlamış gibi gözüküyor. Şu anda 115 bin kişi kripto paralarına erişimde zorluk yaşıyor.

Firmadan yapılan açıklamada, likidite sorununun çözümü ve kayıp kripto paraların bulunması için çalışmaların devam ettiği açıklandı. Firmanın mahkemedeki açıklamalarını dinleyenler arasında, iddiaları değerlendiren bağımsız kuruluş Ernst and Young da gözlemci olarak bulunuyor.