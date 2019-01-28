Bölgenin en geniş kapsamlı blok zinciri ve kripto para konferansı, sektörün uluslararası alanda en iyi isimleri ile 20 Şubat 2019’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Uluslararası "Blockchain Economy Istanbul Summit"te Türkiye, Avrupa, aynı zamanda Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinden blok zinciri ve kripto paralarla ilgili yatırımcılar, mühendisler ve profesyoneller yer alacak. Wall Street analisti Tom Lee, Forbes tarafından tescillenmiş kripto para alanındaki en büyük 5 isimden biri olan Cal Evans, Liberland Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vit Jedlicka ve TRON İş Geliştirme Ekip Lideri Roy Liu konferansın başlıca konuşmacıları arasında alıyor.



Konferansta katılımcılar, 21. yüzyılın en büyük teknolojik ve finansal devrimi blok zinciri alanın en iyi uzmanlarından dinleyecek, yatırım fırsatlarını değerlendirebilecek, sektöre tüm detaylarıyla hakim olacak.

Konferansa toplamda 20 ülkeden 5,000’den fazla katılımcı katılacak ve 10,000’den fazla kişi canlı olarak izleyecek. Uluslararası bu konferansta yatırımcılar, girişimciler ve profesyoneller, kripto para piyasasının mevcut durumunu ve blok zinciri teknolojisinin geleceğini tartışmak için bir araya gelecek.

Konferansın Ana Konuları:

Kripto Para Ödemelerinin Geleceği: Neden Mevcut Bankacılık Çözümleri Başarısız

Panel Tartışması: Devletler Kripto Paralar ve Blockchain ile Uyum Sağlayacak Mı Yoksa Mücadele Mi Edecekler?

İnsan Değerini Yeniden Tanımlamak: Bireyselleşmiş Ekonomide Yeni Dönem

İnsanlar Güce Karşı: Merkeziyetçilikten Uzaklaşmak

Bitcoin ve Diğer Kripto Paralar: Yatırımcıların Sonraki Adımı Ne Olacak?

20 Şubat tarihinde Haliç Kongre Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Blockchain Economy İstanbul Summit etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için blockchaineconomy.istanbul web sitesini ziyaret edebilirsiniz.