Güney Kore'de Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle ilgili video çeken bir YouTuber, saldırıya uğradı. Tekme tokat dövülen YouTuber'ın bir de pazarlama şirketi ve bu şirketin yönettiği kripto para yatırım grubu bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda büyük bir popülarite kazanan kripto para birimleri, uzunca bir süredir yatırımcısını üzüyor. Öyle ki, tüm kripto para birimlerinin babası olan Bitcoin, 19 bin dolarlara ulaşan rallisinin ardından tepetaklak çakıldı ve çok uzun bir süredir de 7 bin ila 8 bin dolar arasına gidip geliyor. Piyasaya yeni yatırımcının da girmiyor oluşu, eski yatırımcıları iyiden iyiye zorlar duruma geldi.

Bitcoin ve diğer popüler kripto para birimleri, özellikle internet ortamında fazlasıyla popüler. Gerek Türkiye gerekse dünyanın diğer ülkelerinde pek çok kişi, Twitter ve YouTube gibi platformlar aracılığıyla kripto para birimleri için yatırım tavsiyesi veriyor. Kyu-hoon “Spunky” Hwang da Güney Kore'nin en popüler YouTube kanallarından bir tanesinin sahibi ve yatırım yapmak isteyenlere tavsiyeler verdiği videolar çekiyor.

Söz konusu YouTuber, çektiği videoların yanı sıra "Bit Gosu" isimli bir de şirketin sahibi. Bu şirket, temelde bir pazarlama şirketi ve genellikle kripto para birimleriyle ilgili projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Bit Gosu yatırımcıları, bir süredir ünlü YouTuber ve şirketin diğer çalışanlarına tehditler savuruyorlardı. Bu tehditler, geçtiğimiz günlerdeyse fiziki bir saldırıya dönüştü.

10 Ocak'ta yaşanan olayda YouTuber, apartman içerisinde bulunan asansöre binip evine gitmek isterken saldırıya uğradı. Kimlikleri şu an itibarıyla tespit edilememiş olan iki saldırgan, ünlü YouTuber'ı tekme tokat dövdü. Saldırının ardından kaçan saldırganlar, hala yakalamadılar. Polisler, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve kısa bir süre içerisinde zanlıları yakalayacaklarını söylüyorlar.

Bit Gosu, üzerine çalıştığı resmi projelerin yanı sıra "CoinRunners" isimli bir de trading grubunun yönetimini de elinde tutuyor. Bu grupta ücretli ve ücretsiz olmak üzere toplam 1.000 kadar yatırımcı bulunuyor. Görünen o ki Bitcoin mağduru yatırımcılar, bunun sorumlusu olarak 60 bin abonesi olan YouTuber'ı görmüşler ve planlı bir saldırı düzenlemişler.

Evine girerken saldırıya uğrayan YouTuber'ın sağlık durumu ise iyi. YouTuber, yediği dayak nedeniyle hayati bir problem yaşamadı ancak o geceden beri hastanede yatıyor ve iyileşmeye çalışıyor. YouTuber, şu an için konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.