Kripto paralar, Türkiye’de yaşanan dolandırıcılık skandallarında isimleri kullanıldığı için belki de çok fazla insan tarafından negatif bir şekilde karşılanıyor. Aslında ilk etapta teknoloji şirketleri de konuya nasıl yaklaşacaklarını pek kestirememişlerdi. Bu şirketlerden birisi de video paylaşım servisi YouTube’un kendisiydi. YouTube, Bitcoin ile ilgili yayınlanan içeriklere yasak getirmişti, geri adım attı. Peki bu ne anlama geliyor?

Bitcoin Safiye, Çiftlik Bank ve daha nicesi. Türkiye’de kripto para dediğimiz zaman insanların aklına çoğunlukla bu dolandırıcılık hikayeleri geliyor. Adı üzerinde dolandırıcılık. Nasıl daha önce bu tarz şeyler için bankaların, devlet kurumlarının adı kullanılıyorsa, şimdi de kripto paraların isimleri kullanılıyor. Meselenin asıl boyutu ise bambaşka...

2017 ve 2018 yıllarında sık sık gündeme gelen Bitcoin’in ani yükselişi ardından kripto paralara ilişkin yeni iletişim teknolojilerini geliştiren şirketler de ne yapacaklarını bilemediler. Facebook önce kripto para reklamlarını yasakladı, ancak 2 yıl sonra kendi kripto para birliği Libra'yı kurdu. Twitter ve YouTube da kripto para reklam ve içeriklerine sansür uygulayan şirketler arasındaydı. Aslında bu yasakların ardında dolandırıcılıkların önlenmesi amacı yatıyordu.

YouTube daha önce “tehlikeli ve zararlı” içerik gerekçesiyle uyguladığı Bitcoin yasağını kaldırdı: “Hata yaptık”

Bitcoin’e ilişkin spekülasyonların yayılması için YouTube esşiz bir ortam sağlıyordu. Yasaktan sonra bu tarz içeriklerin sayısında doğal olarak bir azalma görüldü. Hatta dolandırıcılık hikâyelerine karışmayan yüzbinlerce abonesi olan Bitcoin kanallarının tüm videolarını silindiği bile oldu. Örneğin 330 bin abonesi olan DataDash kanalının videoları gibi.

YouTube’un Bitcoin içerik yasağını kaldırmasının ardından sorunsuz içerikler Türkiye’de ve diğer ülkelerde yeniden yayına girmeye başladı. YouTube yetkililerinden birisi konu hakkında Decrypt’e yaptığı açıklamalarda uygulanan yasağın bir hata olduğunu kabul etti. Etkilenen tüm videolar da zamanla YouTube’da tekrar yayında olmaya başlayacaklar.