Kuantum Bilişimin Önündeki En Büyük Engellerden Biri Aşıldı

Kuantum bilgisayarlarının gelecekte yaygın olarak kullanılması için aşılması gereken pek çok sorun var. Bu sorunlardan biri olan sıcaklık sorunu yakın zamanda geride kalabilir.

Bilişimin geleceğinin kuantum bilgisayarlarda olduğuna inanan pek çok kişi var. Firmalar da bu teknolojiyi kullanılabilir hâle getirmek için oldukça yoğun bir çaba sarf ediyor. Kuantum bilgisayarlar sık sık haberlerimize de konu oluyor.

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi her zaman için çok kolay olmuyor. İlerleme kaydedilmesi gereken çok fazla alan var. Cihazların hem performans hem de stabilizasyon açısından ilerleme kaydetmesi şart gibi görünüyor. En temel sorunlardan biriyse ısınma sorunu.

Kuantum bilgisayarlar yaygınlaşabilir:

Google gibi teknoloji devleri bize çok daha yüksek işlem hacmine sahip ve kübitler kullanan bilgisayarlar vadetmişti. Yine de bu bilgisayarları üretmek, söz vermekten çok daha zor ve karmaşık süreçler gerektiriyor.

Nature dergisinde yayınlanan iki araştırma, önemli bir engelin aşılmak üzere olduğunu gösteriyor. Normal şartlar altında kuantum bilgisayarlar çok soğuk ortamlarda çalışır. İşlemcilerde dondurucu soğuklar olması gerekir. Yeni araştırmalara göreyse kübitler; sadece ısınmakla kalmıyor, süperiletkenler yerine sıradan silikon materyallerle çalışabiliyor.

Kuantum bilgisayarların önündeki bu engellerin kalkmasıyla birlikte maliyet birkaç yüz bin dolara inecek. Yeni model, var olandan 15 derece daha sıcak ortamlarda çalışmayı mümkün kılacak.

Kuantum bilgisayarlar çağ atlayacak:

İlk makalenin yazarlarından olan Andrew Dzurak, açıklamasında kübitlerin yine de aşırı soğuk ortamlarda çalıştıklarını ancak aradaki küçük sıcaklık değişiminin dahi büyük fayda sağladığını açıkladı. Yine de bu durum, soğutma ihtiyacını gidermek için gerekli olan masrafları milyon dolarlardan yüz binlerle ifade edilen seviyeye çekti.

Dzurak’ın ekibi, silikonda bir kübit çifti yakaladığı sistemleriyle daha yüksek sıcaklıkta stabil bir sistem oluşturmayı ve kuantum tünelleme yapmayı başardı. Tabii bu sistem kusursuz değil ve sıcaklık arttıkça verilerdeki bozulmalar artıyor.

Araştırmacılar, yayınladıkları çalışmaya ek olarak bir de tamamlayıcı çalışma yaptı. Performanstan çok ödün vermeden daha fazla kübitin kullanılabileceğini söyleyen araştırmacılar, yeni tasarımla kullanılabilir kübit miktarını binlerce kat arttırabilecek.