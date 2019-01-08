WhatsApp’ın ‘Gold’ versiyonuna geçerek uygulamayı daha avantajlı kullanabileceğiniz yönündeki aldatıcı mesajlar yeniden hortladı.

İlk kez yaklaşık 3 yıl önce ortaya çıkan ve bir anda çığ gibi büyüyen 'WhatsApp Gold' isimli sahte ve kullanıcıların kişisel bilgilerini çalan uygulamadan tam kurtulduk derken, bu yönde gelen mesajlar yeniden ortaya çıktı. Messenger, Skype gibi uygulamaların 'daha avantajlı ve ücretsiz' versiyonları olduğu iddia edilen sahte uygulamalarla kullanıcıların bilgilerini çalan dolandırıcılar tekrardan kullanıcıların başına musallat olmuş durumda.

Her şey WhatsApp veya benzeri bir uygulama üzerinden size gelen bir mesajla başlıyor. Mevcut uygulamanızın çok daha avantajlı, birçok farklı özellik barındıran bir versiyonuyla ilgili gönderilen linke tıklayıp uygulamayı kuran kullanıcılar, ilgili uygulamanın istediği izinleri verdikten sonra olan oluyor.

Rehberinizdeki tüm kullanıcıları, online alışveriş ve kredi kartı bilgilerinizi, galerinizi ve diğer tüm kişisel bilgilerinizi ele geçiren dolandırıcılar, bu sayede ciddi bir mağduriyete sebep oluyorlar.

Sizin de başınıza bu tip bir durum gelirse tek yapmanız gereken şey gönderilen linke tıklamamak ve bu mesajı size gönderen kişiyi engellemek olacaktır. Ayrıca Google Play veya App Store dışında herhangi bir mecradan uygulama kurmamanızı şiddetle öneriyoruz.