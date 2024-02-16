Yeni evlenecekler çiftlere verilecek kredi, evlilik yolunda giderken bütçesini nasıl ayarlayacağını düşünenleri bir nebze de olsa rahatlatacağa benziyor. 150 bin lira faizsiz kredi ile evinizin tüm ihtiyaçlarını gidermek istiyorsanız uygun fiyatlı ürünleri bir araya getirdik.

Evlenince ihtiyacınız olacak şeyler arasında öncelikli olanların hangileri olduğuna karar veremiyorsanız, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz krediyi hangi biri için değerlendireceğiniz konusunda düşüncelere daldıysanız size bazı önerilerimiz var.

Eşinizi saymazsak evinizde en yakın arkadaşınız olacak ürünlerle evinizi beraber düzmeye başlayalım.

Evlilik sürecinden geçmiş editör notu: Sunduğumuz her ürünün en uygun fiyatlı alternatifleri olsa da amacımız uzun vadeli kullanabileceğiniz ürünleri seçmekti. Malum evlendikten sonra aylık bütçe hesaplaması derken ekstra çıkan bazı ihtiyaçlar, sizi sarsabilir. Bu yüzden de alışveriş yaparken bu detayı da göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Samsung 5 Programlı Bulaşık Makinesi ile bulaşık biriktirmeye son.

Tasarruf olsun diye bulaşıkları biriktirmek ve makineyi kimi zaman günlerce bekletmek Samsung DW60M5052FS/TR ile tarih oluyor. Bulaşıklarınızı sadece alt veya sadece üst kısma koyarak yarım yük programını çalıştırabilir, zamandan ve enerjiden tasarruf sağlayabilirsiniz.

Tek dokunuşla raflarınızı 5 cm aşağıya veya yukarıya almak da bazı bulaşıklar için gerçekten kurtarıcı olabilir. Büyük tencereler için üst rafı kaldırabileceğiniz gibi şarap kadehleriniz için rafı indirebilirsiniz. Böylelikle sığdırma derdini de bir kenara bırakabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 150.000 – 13,300 = 136,700 TL

Lekelere etkili bir çamaşır makinesi: Bosch WGA142X1TR

Lekeleri çıkarma derdi, çamaşır yıkamanın en zahmetli aşamalarından biri olabilir. Bosch WGA142X1TR ise bunu bilerek hareket ediyor ve otomatik leke çıkarma özelliği sunuyor. Herhangi bir ön işlem yapmanıza gerek kalmadan 16 farklı lekeyi çıkarmada uzman bu çamaşır makinesinde, çaydan yağa, şarap lekesinden çimen lekesine kadar farklı türdeki lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz.

Hem cildinize hem giysilerinize karşı hassas yıkama özelliği de sunan çamaşır makinesinin bir diğer özelliği ise çamaşırları kırıştırmaması ve esnetmemesi. Bu sayede çamaşırlarınız zarar görmeden dayanıklılığını koruyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 136,700 – 20.588,68 = 116.111,3 TL

Çekirdek aileler için Arçelik 700 KT Kurutma Makinesi

İlk başlarda 2 kişi olduğunuz düşünürsek Arçelik 700 KT 7 kg modelini tercih edebilirsiniz. Üstün performansı ile otomatik olarak kırışık önleyen cihazın tamburunun özel cam dalgaları ve eğrisi, giysilerin daha kolay hareket etmesine de yardımcı oluyor. Cihazdaki dalga formu da özenle kurutma sağlıyor.

Akıllı nem sensörü ise kuruluk seviyesini algılayarak otomatik ayarlama yapıyor. Hava yoğuşturmalı kurutma teknolojisi de nemi hızla yoğunlaştırarak hem bütçeyi hem suyu koruyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 116.111,3 – 17,700 = 98.411,3 TL

Özellikleri ile ailenize yetecek Vestel NF48001 No-Frost Buzdolabı

Çift kapılı olup no frost kısmının üstte olduğu Vestel buzdolabı, mutfağınızda en büyük yardımcılarınızdan biri olacak. Buzdolabı sık sık alınan bir beyaz eşya olmadığı için de sadece en uygun fiyatlı değil işinize de yarayacak ve sizi üzmeyecek bir model tercih ediyoruz.

Acil durumlarda imdadınıza yetişen buzmatik özelliğinin yanı sıra otomatik sıcaklık kontrolü de yiyeceklerinizi koruyor. İç ortamın ihtiyacını karşılamak için devreye giren bu özellik, faturanıza da yansımıyor. Yiyeceklerin kokusunu birbirine karıştırmayan taze hava teknolojisi ve her rafa ayrı hava üfleyen çok yönlü soğutma sistemi de Vestel’in bu modelinde sizlere sunuluyor.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 98.411,3 – 16,999 = 81.412,3 TL

Her birini ayrı ayrı almak yerine Kumtel Ankastre Set ile alışverişinizi bir kerede bitirin.

Fırın, ocak ve davlumbaz ihtiyacınızın olacağı düşünüldüğünde hepsini ayrı ayrı almaktansa set olarak almak daha mantıklı bir alışveriş hâline geliyor. Bütçenizi de koruyan bu setler, aynı tasarımda oldukları için mutfaklarda uyumu sağlıyor.

Cam, beyaz ve dijital özelliklerdeki ankastre setin davlumbazı, uzaktan kumanda ile bile müdahaleye izin verirken kolay temizlenebilir cam yüzey ocak ile yemeklerden sonra mutfağınızda geçireceğiniz süre azalıyor. Fırındaki gizlenebilen düğmeler ise özellikle çocuğunuz olduktan sonra epey işinize yarayacak.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 81.412,3 – 8,499 = 72.913,3 TL

Karaca Hatır Hüp Türk Kahve Makinesi ile Türk kahvesi yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Evlendikten sonra “Hayırlı olsun.”a gelenlerin çok olacağını düşündüğünüz zaman herkese Türk kahvesi yapmak bir yerden sonra zor gelebilir. Ancak Karaca Türk kahvesi makinesi ile bir kerede 5 fincan çıkarabilirsiniz.

Her fincanda aynı köpüğü ve lezzeti yakalamak, kahveniz hazır olduğunda sesli ikaz sistemi sayesinde kahvenin başında beklememek, çeyizinize alacağınız bir Türk kahvesi makinesi ile mümkün.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 72.913,3 – 999,00 = 71.914,3 TL

Biz kahvesiz yapamam diyenlere: Philips Daily Collection Kahve Makinesi

Sabahları kahve içmek, birçok kişi için vazgeçilmez rutinlerden biri. Bunun için ise Philips'in Daily Collenction Kahve makinesi devreye giriyor. Hep teker teker fincan aldırtacak damlama önleyici sistem, sürahinin içindeki kahveyi sürekli karıştıran akıllı başlık, sabahları kahve kokusuyla uyanmak için zamanlayıcı gibi pek çok özellik bu makine ile geliyor.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 71.914,3 – 1,819 = 70.095,3 TL

Mutfakta zaman kazandıran Arzum Multi Blender Seti

Doğrama, rendeleme, dilimleme, çırpma yaparak yemek hazırlarken neredeyse eliniz kolunuz olan Arzum blender seti, turbo fonksiyonu ile de öne çıkıyor. Parçalaması zor yiyecekleri tek bir tuşla istediğiniz kıvama getirebilir, yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

1,5 litre doğrayıcı hazne kapasitesi ile tek seferde istediğiniz ürünü, istediğiniz şekilde parçalayabilirsiniz. Çorbalarınızda, keklerinizde, yemeklerinizde eğer bir arkadaş arıyorsanız tercihinizi Arzum’dan yana kullanabilirsiniz.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 70.095,3 – 1,659 = 68.436,3 TL

Hayatınızı kolaylaştıracak bir başka mutfak eşyası: Grundig 6 Dilim Tost Makinesi

Sabahları tost yapmak size daha pratik geliyorsa ya da bir tost makinesi sizin için aynı zamanda ızgara ise Grundig’in bu modelini incelemeye başlayabilirsiniz. 6 dilim tost kapasitesi ile hem eşinize hem kendinize sabahları tostları hazır ederken akşam yemeğinde etlerinizi de pişirebilirsiniz.

Balık, çeşitli sebzeler ve etleri lezzetini koruyarak pişirebileceğiniz Grundig tost makinesi, yanmaz yapışmaz kaplaması ile işlem sonrasında temizliği de kolay hâle getiriyor. 180 derece açılması ve ısı ayarı ise tost makinesinin öne çıkan diğer özellikleri arasında.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 68.436,3 – 1.563,08 = 66.873,22 TL

Hem sağlıklı hem de kısa sürede yemek pişirmek isteyenler Philips Airfryer Large tam size göre.

Mutfakta işleriniz daha pratik hâle gelsin, yorulmayayım istiyorsanız bir airfryer’dan başkası düşünülemez. Yüzlerce lezzetli yemekler için kolaylık sunan makine, yüzde 90’a kadar daha az yağ kullanması ile yemekleri sağlıklı hâle de getiriyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 66.873,22 – 2,499 = 64.374,22 TL

Cep yakmayan buhar kazanlı ütü: Fakir Veronica Buhar Jeneratörlü Ütü

Fakir Veronica Buhar Jeneratörlü Ütü, 2000 W ve 2000 bar buhar basıncı ile işinizi oldukça kolaylaştıracak bir ürün. Buhar kazanlı ütünün keyfini yaşarken bütçenize de destek sağlamak istiyorsanız Fakir jeneratörlü ütü modelini inceleyebilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 64.374,22 – 3,404 = 60.970,22 TL

Temizlikte çekiş gücü ile işinizi kolaylaştıracak Samsung Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Tutarlı ve yüksek emiş gücü ile ortada toz bırakmayan Samsung elektrikli süpürge, 2,5 litre haznesi ile uzun süre temizlik yapmanızı sağlıyor. Yani evinizi süpürürken yarıda kesip gidip haznesini boşaltmanıza gerek kalmıyor. Torbasız olması da bu noktada bir diğer avantaj.

5 kademeli ve kolay temizlenebilen filtre sistemi, yorulmadan süpürmek için ergonomik sapı da süpürge yapmak için 40 kere düşünmemenizin için tasarlanmış detaylar.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 60.970,22 – 3,149 = 57.821,22 TL

Her salona uygun LG 50 İnç Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Akıllı TV

Fiyatıyla da performansıyla da üzmeyecek bir akıllı TV arıyorsanız, LG'nin bu modeline göz atabilirsiniz. webOS işletim sistemi ile Netflix'ten Twitch'e sayısız uygulamaya erişim sağlayabileceğiniz TV aynı zamanda uydu alıcısıyla da standart TV işlevi görüyor. Görüntü kalitesi anlamında da sizi yarı yolda bırakmayacak bu TV, 4K Ultra HD yayın verebiliyor.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 57.821,22 – 16.310,55 = 41.510,67 TL

Özellikle yeni ev alanların mutlaka ihtiyacı olacak: E.C.A Proteus Premix Yoğuşmalı Kombi

Kiraya çıkacaksanız belki taşınacağınız evde kombiniz olabilir ancak yeni bir eve geçiyorsanız kombi işi ev sahibine kalıyor. Bu durumda da bütçenizden bir kısmı, kombiye ayırmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun için ise kombi denilince akla gelen markalardan biri olan E.C.A’yı tercih edebilirsiniz.

Akıllı oda termostatı ile IOS ve Android uygulamanızdan da kombinizi kontrol edebileceğiniz gibi sabit sıcaklıkta su da alabilirsiniz. Daha az enerji ile çalışan kombi sayesinde kışın rahatlıkla ısınabilir, istediğiniz her an sıcak suyunuza kavuşabilirsiniz.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 41.510,67 – 21,855 = 19.655,67 TL

Kadınların vazgeçilmezleri arasındaki Arzum Volume Pro Hava Üflemeli Saç Düzleştiricisi

Saçına özen göstererek her gün kendinize yeni bir görünüm kazandırmak istiyorsanız Arzum AR5063 Volume Pro Hava Üflemeli Saç Düzleştiricisi ile işini epey kolaylaştırabilirsiniz.

Hem kurutma hem şekillendirme özelliği bulunan düzleştirici, soğuk hava üfleyerek saç modelini de sabitliyor. Parlak bir saç isterken kolay da taransın istiyorsanız cihazda iyon teknolojisi olduğunu da belirtelim.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 19.655,67 – 999,00 = 18.656,67 TL

Erkekleri de unutmuyoruz: Philips 13'ü 1 Arada Erkek Bakım Seti

Her işini çözecek bir ürün arıyorsanız Philips’in 13’ü 1 Arada Erkek Bakım Seti’ni tercih edebilirsiniz. Hem ıslak hem kuru kullanım sunan cihaz, sadece yüz değil saç ve vücut için de kullanılabiliyor.

Hassas kısaltma tarağı, istenilen uzaklıkta kesim yapmayı sağlarken düzeltici özelliği sakal yoğunluğuna göre saniyede 125 kez tarama yapıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 18.656,67 – 1,499 = 17.157,67 TL

“Robot süpürgesiz yeni bir ev olmaz.” dedik ve ürünümüzü Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Robot Süpürge

Özellikle son yıllarda sıklıkla tercih edilmesinden dolayı birçok markanın ürünleri arasında fiyatı uygun olsun, evimi de süpürsün, işimi kolaylaştırsın diyorsanız Xiaomi’nin bu modelini inceleyebilirsiniz.

110 dakikaya kadar pil ömrü sunan robot süpürge, 2700Pa emiş gücü ile de ne var ne yok süpürüyor. Etkili paspaslama için yükseltilmiş basınç özelliği, 550 ml yüksek kapasiteli çöp haznesi ile de evde olmadığınız anlarda bile kendisinin işe koyulmasını sağlayabilirsiniz. Silip süpüren, ortada leke ve toz bırakmayan akıllı robot, 20 mm’ye kadar engelleri aşacak kadar da çevik.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 17.157,67 – 8,999 = 8.158,67 TL

İşten eve geldiğinizde Samsung Mikrodalga Fırınım var diye sevineceksiniz.

Eve inanılmaz aç geldiniz ve kısa süre içerisinde dolaptaki yemekleri kurutmadan yemek istiyorsanız, siz üzerinizi değiştirirken başında beklemeye gerek kalmadan yemeklerinizi Samsung mikrodalga fırında ısıtabilirsiniz.

6 güç kademesi bulunan mikrodalga fırın, koyduğunuz her ürünü eşit şekilde pişiriyor. Bu sırada isterseniz iç aydınlatma sistemi ile yemeklerinizin durumuna da bakabilirsiniz.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 8.158,67 – 2.948,03 = 5.210,64 TL

Aldığı nefesin kıymetini bilenlere Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi 4 Kompakt

Özellikle siz veya eşinizin alerjik bir bünyesi varsa evinizde bir hava temizleyicisi olması rahatlatacaktır. Kompakt boyu ile her yerde rahatlıkla kullanılan Xiaomi hava temizleyicisi, gözle görülür sonuçlar sunuyor.

Temizleme hızını otomatik ayarlama, düşük enerji tüketimi, 0,3 mikrona kadar küçük partikülleri yakalamak bu ürünün özelliklerinden sadece birkaçı.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 5.210,64 – 3,375 = 1.835,64 TL

Geleneksel çaydanlıkları bir kenara bıraktıran Karaca Tea Break İnox Siyah Çelik Su Isıtıcı & Çay Makinesi

Sıcak suyun kaynamasını beklemek, ocağı ayarlamak vs. derken bazen ocakta çay demlemek yorucu bir süreç hâline geliyor. Çay demlemeyi pratik bir işe dönüştüren Karaca çay makinesi ile çayınızı keyifle yudumlayabilirsiniz.

Paslanmaz çelik gövdesi ise size kullanım kolaylığı sunarken mutfağınıza çok yakışacak. İçerisindeki sıvıyı otomatik sıcak tutan çay makinesi ile de çeyiz alışverişimizin sonuna geldik.

Ürünü satın almak ve incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kalan Bütçemiz: 1.835,64 – 1,799 = 36,64 TL

Başka bir editör notu: Bu devirde 36,64 TL’ye alınacak pek bir ürün kalmadığına göre bu da kârımız olsun :) Ayrıca tüm bu fiyatlar, içeriğin paylaşıldığı güne aittir. Bu yüzden de ileri bir tarihte inceleme yapıyorsanız fiyatlarda değişiklik gösterilebilir.

Yeni evlenecek çiftlere şimdiden mutluluklar dileriz.

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