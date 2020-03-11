Ünlü oyuncu ve komedyen Kuamil Nanjiani, başarılı bir kariyerin devamı olarak Marvel’ın yeni filmi Eternals’ta rol alıyor. Nanjiani, şimdi de bir derginin fotoğraf çekimlerinde Wolverine olarak karşımıza çıktı.

Kuamil Nanjiani, başarılı kariyeri ile Hollywood’un dikkat çeken oyuncuları arasında anılmaya başladı. Nanjiani, şimdi başarılı kariyerine Marvel’ın yeni filmi Eternals’da Kingo’yu canlandırarak devam ediyor.

Stand up gösterileri de düzenleyen Kuamil Nanjiani, HBO’da yayınlanan Silicon Valley dizisi ile ismini duyurmuştu. Nanjiani ve eşinin beraber senaryosunu yazdığı romantik komedi The Big Sick, büyük bir başarı yakalayarak En İyi Orijinal Senaryo dalında Oscar’a aday gösterilmişti.

Kuamil Nanjiani, Oscar adaylığının ardından kariyerine komedi filmi olan Stuber ile devam etti. Nanjiani, Stuber’ın ardından Men in Black: International ve Dolittle filmlerinde de rol aldı. Başarılı oyuncu şimdi ise Marvel’ın yeni filmi Eternals’da Kingo karakteri ile karşımıza çıkacak.

Ünlü oyuncu, Marvel kahramanlarının vücuduna erişmek için uzun bir süre çalıştı. Nanjiani, şimdi kaslı vücuduyla Instagram’da fotoğraflar paylaşmaktan keyif alıyor görünüyor. Uzun bir çalışmanın sonunda kaslı bir vücuda sahip olan Kuamil Nanjiani, kısa süre önce Men’s Health dergisine de poz verdi. Nanjiani, derginin fotoğraf çekiminde X-Men’in Wolverine’i karakterinin cosplay'ini yaptı. Ünlü oyuncu, Hugh Jackman tarafından canlandırılan Wolverine’e oldukça benzemiş görünüyor.

Men’s Health’ın çekimi sırasında Kuamil Nanjiani, Wolverine’in dışında birçok ünlü filmin karakterini taklit ederek kameralara poz verdi. Nanjiani, fotoğraf çekimi sırasında Top Gun’ın Maverick’i olarak voleybol oynuyor, Die Hard’ın John McClane’i olarak bir havalandırma kanalında sıkışıyor ve American Psycho’nun Patrick Bateman’ı olarak ip atlıyor.

Hugh Jackman, 17 yıl Wolverine’i canlandırdıktan sonra Logan filmi ile karaktere veda ettiğini açıklamıştı. Disney, bu noktadan sonra gelecek filmler için Wolverine’i canlandıracak yeni bir oyuncu aramaya başlamış olabilir. Nanjiani’nin Wolverine’i taklit ederken çektirdiği fotoğraflar ile ünlü oyuncunun Wolverine olmak uygun bir aday olabileceğini gösteriyor.