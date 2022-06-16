Animasyon dünyasının vazgeçilmez yapımları arasında yer alan Kung Fu Panda, yeni bir yapımla tekrar ekranlara dönüyor. Netflix bünyesinde yayınlanacak dizi türündeki yeni yapımın bugün resmi fragmanı nihayet geldi. Dizi, Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye ismiyle Netflix’te çok yakında listelenecek.
Netflix’in aileye hitap eden yeni animasyon dizisi Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye, meşhur karakterimiz Po ve tanışacağı yeni karakter Wandering Blade’le karşılaşmasını konu alacak. Po, mini dizide dünyayı yok olmaktan kurtarmaya çalışacak.
Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye fragmanı:
Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye, seslendirmen kadrosunda Jack Black (Po) ve Rita Ora’nın (Wandering Blade) yanı sıra James Hong (Mr. Ping), Chris Geere (Klaus Dumont), Della Saba (Veruca Dumont), Rahnuma Panthaky (Rukhmini), Ed Weeks (Colin) ve Amy Hill’e (Pei Pei) yer verecek.
Ejderha Şövalye, Kung Fu Panda serisinin 2008’de çıkan filminden bu yana yayınlanan dokuzuncu spin-off’u olacak. Yeni dizi, 11 bölümüyle 14 Temmuz’da Netflix kütüphanesinde yer alacak.