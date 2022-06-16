Netflix, Ana de Armas'ın Marilyn Monroe'yu canlandırdığı 'Blonde' filminin tanıtım fragmanını yayınladı. Fragman, filme olan heyecanı üst düzeye çıkardı.

Netflix’in en fazla merak edilen yapımlarından birisi olan Blonde filminden bugün ilk tanıtım fragmanı geldi. Tarihine adını kazıyan Marilyn Monroe’yu konu alan ve başrolünde sevilen bir isme yer veren filmin ilk tanıtım fragmanı, beklentileri daha da üst düzeye çıkarmayı başardı.

Yeni filmin tanıtım fragmanı, özellikle başrolde yer alan ünlü oyuncu Ana de Armas’ın Marliyn Monroe’ya ne kadar benzetildiğini gözler önüne serdi. Yönetmen koltuğunda başarılı bir ismin yer aldığı filmin fragmanında filmden ufak kesitlere yer verildi. Fragmanda filmin geçmişe uyumlu şekilde çoğunlukla siyah beyaz olacağını da gördük.

Blonde tanıtım fragmanı:

Ana de Armas da Instagram hesabından paylaşımlar yaptı:

Blonde, dünya ikonu Marilyn Monroe’nun hayatını konu alacak. Filmde Monroe’yu gerçek adı Norma Jeane ile bilindiği çocukluk döneminden başlayarak bir yıldıza dönüşme serüveninde göreceğiz. Film, hem gerçek hem de kurgusal ögelere yer verecek. Filmin oyuncu kadrosunda Monroe’yu canlandıracak Ana de Armas’ın yanı sıra Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholsan, Xavier Samuel ve Evan Williams da yer alacak.

Netflix’in dört gözle beklenen filmi Blonde, 23 Eylül’de 17 yaş sınırı ile yayınlanacak.