Mars'ın Yüzeyi Sular ve Buzlar Tarafından Şekilleniyor

Mars Express'in fotoğrafları sonucunda Mars'la ilgili başka bir klişe de ortadan kalkmış oldu.

Avrupa Uzay Ajansı’nın Mars Express’i Kırmızı Gezegen’in yüzeyinin ilginç bölümlerinin fotoğraflarını çekti.

Fotoğrafları çekilen bölge gezegenin geçmiş faaliyetleriyle ilgili muazzam bir örnek teşkil ediyor ve rüzgarın, suyun ve buzun materyalleri bir yerden başka yerlere nasıl taşıdığını da gösteriyor.

Mars iki yarımdan oluşmaktadır. Bazı bölgelerde kuzey yarım küre güney yarım küreden birkaç kilometre daha aşağıdadır. Bu açık topografik ayrım mars dikotomisi olarak da bilinir.

Marsın güneyi kraterlerle dolu olsa da kuzey kısımları geniş yumuşak alanlara sahiptir. Bu durumun sebebinin geçmişteki volkanik etkinlikler olduğu düşünülmektedir.

Mars Express’inin yıldızı Nili Fossae olarak bilinen ve kuzey güney ayrımında bulunan kayalarla dolu eğimli yüzeydir. Bu bölge taşlı vadiler, küçük tepecikler ve düz tepeli coğrafik oluşumlardan oluşmuştur.

Mars kuru ve verimsiz olarak bilinse de şu anda oluşan erozyonlarda suyun büyük bir rol oynadığı düşünülüyor. Görsel ipuçlarının yanı sıra yapılan ölçümlerde belirli alanlarda su ile etkileşim de tespit edildi.

Yukarıdaki topografik görüntüde gösterildiği gibi Nili Fossae’nin yükselişi ise biraz daha çeşitli: fotoğrafın sol ve sol alt kısımları sağ taraftan daha yüksekte bulunuyor. Yüksek irtifadaki bölge daha çok kayalık platolardan oluşuyorken daha alçaktaki bölgeler ise mesalardan ve küçük tepelerden oluşuyor.

Bu ayrımın sebebi olarak Mars üzerinde yüz milyonlarca yıl önce hareket eden materyaller olarak düşünüldü. Dünya’daki buzullara benzer şekilde su akıntıları ve buzlar Mars’ın yüzeyini şekillendirdi ve zamanla tam olarak bir bütünlük sağlandı. Nili Fossae vakasında ise bu olay yüksek alanlardan alçak alanlara doğru gerçekleşti.