Kuzey Kutbu’nu Kaplayan Buzullar 3 Kat Daha Hızlı Eriyor

Bilim insanı Twila Moon’un Grönland’da yaptığı araştırma, Kuzey Kutbu’nun dünyanın geri kalanına göre 3 kat daha hızlı ısındığı ve bu sebeple de bölgedeki buzların geçtiğimiz yıllara göre çok daha hızlı eridiği görüldü. Araştırmacılar Kuzey Kutbu’nda yaşanan bu değişimin tüm Dünya’yı olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi.

Özellikle son yıllarda dünyamızın karşı karşıya kaldığı iklim krizi hakkında çok şey duyuyoruz. Yaşanan birçok doğal afetin ana sebebi olarak iklim değişikliğini görüyoruz. Bunu sık sık duyar hale gelmek bir noktada konu hakkındaki duyarlılığımızın azalmasına ve bu süreci normalleştirmemize sebep olabilir. Ancak yaşanan bu krizle ilk defa karşı karşıya kaldığımız ve geleceği belirsizliklerle dolu olan bu krizi yönetmek zorunda olduğumuz fikrinden uzaklaşmamalıyız. Yaşadığımız değişimler modern çağın bir getirisi ve aslında bu süreci kişisel tercilerimizi değiştirerek bile daha iyi hale getirebiliriz. Meselenin çözümü kesinlikle politik adımlar gerektiriyor ancak şüphesiz ki bu adımlar da bizler sayesinde başlayacak. Bireyler harekete geçmedikçe toplumsal bir değişmenin gerçekleşmeyeceğini hatırlamakta fayda var.

Buz Bilimcisi Twila Moon’un Grönland’da yürüttüğü araştırma, iklim değişikliği sebebiyle Dünya’da neleri kaybettiğimiz konusundaki gerçeklerle bir kez daha yüz yüze gelmemizi sağladı. Araştırmacılar Kuzey Kutbu’nun Dünya’nın geri kalanına göre üç kat daha hızlı eridiğini açıkladı. Habere geçmeden önce yapılan araştırmaların ileride yaşanması muhtemel felaketlerin habercisi olduğunu, dünyamızda nelerin yaşandığını bilmek ve krizle mücadele için günlük hayatta ufak değişiklikler yapmanın bile ne kadar etkili olabileceğini hatırlatmak isterim.

Kuzey Kutbu artık 3 kat daha hızlı eriyor

Kar ve buzla oluşan Arktik tabakası, Kuzey Kutbu’nun yüzeyini kaplayan bir battaniye görevi görür. Bu tabaka güneş ışığını ve ısıyı yansıtır. Mevsimsel koşullara bağlı olarak yaz aylarında eriyen deniz buzları, son yıllarda her zamankinden daha hızlı eriyor. Buz Bilimcisi Twila Moon’un Grönland’da yürüttüğü bir araştırmayla arktik buz tabakalarının ve buzulların küçüldüğü, bazı buzulların ise çoktan yok olduğunu açıkladı. Kuzey Kutbu İzleme ve Değerlendirme Programı’nın 1971 ve 2019 yılları arasında yaptığı incelemeler, Kuzey Kutbu’nun yüzeyinin dünyanın geri kalanından 3 kat daha hızlı ısındığını ortaya koydu.

Son Buz Bölgesi olarak adlandırılan bu bölgede bu yıl beklentilerin de üzerinde bir erime yaşandı. Sibirya’da hava sıcaklığı 38 sandigrat dereye ulaştı, Kuzey Kutbun’da orman yangınları çıktı. Bilim insanları güçlü sera gazı salınımının Kuzey kutup metanını tutan buzlu toprağı (Permafrost) çözdüğünü açıkladı. ABD Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nde araştırmacı Moon, Grönland’a döndüğünde gördüğünü manzara karşısında kendisini "zaten kaybettiğimiz şeyler için yas tutarken" bulduğunu söyledi.

Bu değişim tüm Dünya’yı etkileyecek

Bilim insanları, önümüzdeki 15-20 yıl içinde Kuzey Kutbu’nda yaz aylarında deniz buzlarının tamamen eriyeceğini düşünüyor. Colorado Üniversitesi’nin çevre programını yöneten bilim insanı Waleed Abdalati, “Yaz mevsiminde, Kuzey Kutbu’nda deniz buzlarının erimesiyle karşılaşmak çok tehlikeli, bu insan uygarlığının daha önce hiç karşılaşmadığı bir şey” dedi. Aynı zamanda eski NASA çalışanı olan Abdalati, yaşanan bu değişikliğin iklim sisteminde bir balyoz etkisi yaratacağını belirtti.

Buz tabakalarının erimesi, yükselen deniz seviyelerini de etkiliyor. Bu elbette ki sadece Kuzey Kutbu’na yakın insanlar için bir sorun oluşturmuyor, tüm dünya için ciddi bir tehlike yaratıyor. Bilim insanları bu değişikliklerin sel, kuraklık ya da şiddetli orman yangınları ya da ekstrem hava olaylarıyla sonuçlanabileceği konusunda uyardı.