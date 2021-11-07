NASA INCUS Görevi ile Tropik Fırtınalar İncelenecek

NASA, hava ve iklim modelleri üzerindeki etkilerini de belirlemek üzere tropik ve gök gürültülü fırtınaları inceleyeceği yeni bir göreve hazırlanıyor. Bu yeni görevin NASA’nın Dünya Girişim Programı kapsamında 2027 yılında başlaması bekleniyor.

NASA uzay görevleriyle bağlantılı olarak iklim konusunda da faydalı çalışmalara imza atabileceğine inanıyor ve bu konuda bazı planlamalar yapıyor. İklim için kolları sıvayan NASA, hava ve iklim modelleri üzerindeki etkilerini belirlemek için konvektif fırtınaların, yoğun yağışların ve bulutların ne zaman, nerede oluştuklarını inceleyecek.

Tropik ve gök gürültülü fırtınaları araştırarak tüm bunları inceleyecek olan NASA’nın, oluşturduğu bu yeni göreve Dünya Girişim Programı kapsamında 2027 yılında başlaması bekleniyor. Görev, Konvektif Artışların İncelenmesi (INCUS) adı verilen bir koordinasyon içinde uçan üç SmallSat ile gerçekleştirilecek.

12 teklif arasından INCUS seçildi

Hızlı bir şekilde yükselen su buharı ve hava ile başlayan fırtınalar yağmur, dolu ve gök gürültüsü, şimşek gibi hava olayları üreten yüksek bulutlar oluşturur. Atmosferde yukarı doğru taşınan bu buharı ve hava kütlesi ne kadar büyük olursa aşırı hava riski de o kadar büyük olur. Konvektif kütle akışı (CMF) adıyla bilinen hava ve su buharının dikey taşınması, hava ve iklimdeki en büyük bilinmeyenlerden biri olarak yer alıyor.

Tüm bunları araştırmak için ajansın Earth Venture Mission-3 (EVM-3) talebiyle INCUS görevi planlandı. Ajansın Bilim Misyonu Direktörlüğü yardımcı yöneticilerinden Thomas Zurbuchen, görevlerin her birinin gezegen hakkında sağlam bir araştırma portföyü oluşturmak için özenle seçildiğini belirterek, “INCUS, aşırı hava durumunu ve iklim modelleri üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olmak için önemli bir boşluğu dolduruyor” dedi. 12 teklif arasından geliştirmek için INCUS’u seçen NASA için bu görev 177 milyon dolara mal olacak.