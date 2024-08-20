KYK Yurt Başvuruları Başladı: Başvuru Nasıl Yapılır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları başladı. Nasıl başvurabileceğinizi açıklıyoruz.

KYK'da yurt başvuru süreci başladı. Kazandıkları üniversitenin bulunduğu illerde barınma ihtiyacı bulunan öğrenciler, 2024-2025 akademik yılı için KYK yurt başvurularında bulunacak. Başvuruların başladığını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu.

20 Ağustos'ta başlayan başvurular için e-Devlet platformu üzerinden işlem yapılacak. Peki KYK yurt başvuruları nasıl yapılır? Yurt ücretleri ne kadar olacak?

Güncel KYK ücretleri henüz belirlenmedi

KYK yurtlarının ücretleri henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz dönemin ücretleri ise tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak belirlenmişti. Bu yılın yurt fiyatları elbette ki daha fazla olacaktır.

İlgili düzenlemeye göre yurtlarda ücretsiz kalabilen öğrenciler de bulunuyor. Bu öğrencilerin listesi ise şu şekilde:

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu durumda e-Devlet şifresi gerekecek. E-Devlet şifreleri PTT şubelerine gidilerek alınabiliyor. Şifreniz yoksa diğer giriş yöntemleri olan internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı gibi alternatifleri de kullanabilirsiniz.

E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmından "Yurt Başvurusu" şeklinde arama yaptığınızda başvuru ekranına ulaşabiliyorsunuz. Buradaki yönergeleri izleyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.