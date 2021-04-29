Hayranlarını her sezon ekran başına kilitleyen efsane yapım La Casa de Papel'in 5. ve son sezonu hakkında kesin olan her şey...

İlk iki sezonu ‘binge watching’ (arka arkaya izleme) şeklinde bitirip diğer sezonu sabırsızlıkla bekleyen de var, sonraki sezonlardan ilk başlarda aldığı tadı alamayan da… Her şeye rağmen iyi bilinen bir gerçek var ki La Casa de Papel dünyayı kasıp kavuran, kafe temalarına ilham olan, hakkında bolca yazdırıp çizdiren bir dizi oldu.

Dili İngilizce olmayıp bugüne dek Netflix’te en çok izlenen yapım olma unvanını gururla taşıyan La Casa de Papel’in yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı ve 5. sezon hakkında bilinenler haberimizde.

La Casa de Papel 5. Sezon hakkında tüm bildiklerimiz:

5. sezon 2021’de çıkacak

Dizi oyuncular sebebiyle bitiyor

Dizide yeni yüzler olacak

5. sezon 10 bölüm olacak

Berlin’i yine göreceğiz

Nairobi’yi yine göreceğiz

Spin-off’lar görmemiz mümkün

Profesör'ün sonu gelecek gibi

Haberler iyi! 5. sezon bu yıl geliyor

Asırlar sürmüş gibi gelse de sonunda iyi haber geldi. Netflix geçen yıl Ağustos ayında La Casa de Papel’in 5. sezonla döneceğini resmi olarak duyurmuştu. Ancak Netflix’in de duyurduğu gibi: soygun sona eriyor. 5. sezonla final yapacak olan dizinin yönetmenleri “hayranların hayal ettiği şekilde bitireceğiz” diyor. Umarız La Casa de Papel’in kaderi de hayranlarının hevesini kursağında bırakan Game of Thrones’unkine benzemez… Yeni sezonun yaz aylarında gelmesi bekleniyor.

5. sezon neden 'final sezonu' olacak?

Elbette birçok nedeni vardır ama... La Casa de Papel böylesine popüler olmadan önce kaçımız Úrsula Corberó (Tokyo) ya da Pedro Alonso’yu (Berlin) biliyorduk ki? Ee her şeyin bir bedeli var. Dizinin yapımcısının açıklamasına göre, dizi yıldızlarının giderek daha popüler hale gelmesi ve dolayısıyla talep görmeleri diziyi sürdürmeyi zorlaştırıyor. Özellikle La Casa de Papel gibi ansambl oyuncu kadrosuna sahip dizilerde tüm oyuncuları diziye bağlı tutmak zamanla güçleşiyor. Sevilen dizi La Casa de Papel’in bitecek olmasının önemli sebeplerinden biri bu.

Kadroya yeni isimler dahil oluyor:

Geçen yıl Ağustos’ta 5. ve son sezonu onaylayan Netflix tweetiyle birlikte diziye iki yeni isim daha geleceği duyuruldu. Sense 8 dizisinden tanıdığımız Miguel Ángel Silvestre, La Casa de Papel’in 5. sezonunda olacağını Instagram’dan paylaştığı bir gönderiyle paylaşmıştı. Dizideki adını henüz bilmiyoruz ama Miguel kötü adam olacak gibi duruyor.

Diziye katılacak diğer bir kişi, Patrick Criado. 25 yaşındaki genç oyuncu, Below Zero (Sıfırın Altında), Family United (Sıkı Aile) gibi filmlerdeki rolüyle tanınıyor.

Yine geçen yıl Eylül ayında kadroya başka bir oyuncu daha eklendiği haberi gelmişti. Yeni sezonda oyuncu, yazar ve yönetmen José Manuel Seda’yı göreceğiz.

5. sezon 10 bölüm olacak:

Netflix’in de onay verdiği üzere 5. sezon bir önceki sezondan iki bölüm daha fazla olacak şekilde 10 bölüm olarak yayınlanacak.

Berlin severlere müjde! 5. sezonda da var:

İkinci sezonun son bölümünde ölünce Berlin sevenler büyük hayal kırıklığına uğramıştı. O sezondan beri flashback’lerle de olsa Berlin’i dizide sürekli olarak gördük. 5. sezon için de durum aynı şekilde olacak.

Berlin’in dizide yine olacağından emin olmamızın sebeplerinden biri, karakteri canlandıran Pedro Alonso’nun geçen yıl Temmuz’da paylaştığı bir Instagram gönderisi. Gönderide Alonso “...yakında yeniden ‘o’ olacağım. Onun adı ‘Berlin’ ve onu seviyorum. Yani bazen.” diyor.

Ayrıca elimizde kanıt olarak setten gelen kareler de var:

Nairobi’yi yine göreceğiz:

SPOILER UYARISI!

Sıkı takipçiler bilir… 4. sezonun sonunda Nairobi ölmüştü. Dolayısıyla yeni sezona dair en merak edilen şeylerden biri yeni sezonda Nairobi karakterini görüp göremeyeceğimiz. Nairobi 5. sezonun 1. bölümündeki oyuncu listesinde yer alıyor. Bu da aynı Berlin gibi Nairobi’yi de ya flashback ya da tekrarlar şeklinde yeni sezonda da göreceğimiz anlamına geliyor.

Spin-off’lar gelebilir:

Spin-off, bir dizinin ya da filmin sevilen karakterleriyle/olaylarıyla yapılan başka yapımlar anlamına geliyor. Mesela Breaking Bad karakterlerinden Saul Goodman’ın hikayesini anlatan Better Call Saul spin-off’a güzel bir örnek. Yapımcı Pina tam olarak şöyle dedi: “Spin-off konusunda birçok fırsatımız var. Çünkü karakterlerin kimlikleri çok güçlü. Zaten biz hep karmaşık karakterler peşinde koştuk. Bu yüzden bence dizideki neredeyse her karakterin spin-off yapılmaya değer hikayeleri ve yönleri var.”

Aslında dizinin artık bitmesi mantıksız değil çünkü daha kaç tane soygun yapabilirler ki? Ya da yapılsa bile ikinci soygunda ilkinde olduğu kadar heyecanlanmayan çok sayıda seyirci olmuştu. Dolayısıyla spin-off’lar bu saatten sonra daha güzel bir seçenek gibi görünüyor. Peki bir spin-off gelecek olsa siz hangi karakteri izlemek isterdiniz?

Profesörün sonu mu geliyor?

Yeni sezonda Profesör karakterini göreceğimiz kesin. Ancak geçen yılın sonlarına doğru Instagram’da bir fotoğraf paylaşan Profesör, “acaba Profesör’ün sonu mu geliyor?” sorusunu akıllara getirdi. Çünkü paylaştığı fotoğrafta Profesör karakterinin kıyafetlerinde bol miktarda kan görülüyordu.

"Daha çok var..." "Keşke tadımlık La Casa de Papel olsaydı..." diyenlere bir de müjdemiz var. Netflix'in La Casa de Papel: Fenomen adlı bir belgeseli var. Belgesel, La Casa de Papel'in ve karakterlerinin dünya genelinde nasıl bu kadar sevildiğini ve fırtınalar estirdiğini anlatıyor.