Hayvanların bize ilginç gelen bazı davranışları var. Bunlardan biri de lamaların tükürmesi.

Tabii ki lamalar bu hareketi öylesine yapmıyor.

Gelin altında yatan nedenleri inceleyelim...

Bu nedenlerin başında savunma mekanizması geliyor.

Lamalar, tehdit veya rahatsızlık hissettiklerinde, yani stres altında olduklarında tükürüyor. Bu hareket aslında karşısındakine karşı bir nevi uyarı mesajı. Tükürük de genellikle mide sıvıları ve çiğnenmiş yiyecek parçacıklarının içeriyor.

Ancak tek sebebi bu değil.

Lamalar, sürüleri içindeki hiyerarşiyi belirlemek amacıyla da tükürebilir. Daha baskın olmak ve öne çıkmak isteyen bir lama, diğerlerine karşı tükürerek güç gösterisi yapabilir.

Sadece sürü içerisinde öne çıkmak değil, diğerleriyle iletişim kurmak için de bu davranışı sergilerler. Tüküren lama, diğer lamaya ortamda bir tehdit olduğunu veya başka bir nedenle bir rahatsızlık hissettiğini tükürerek aktarabilir.

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