Lamborghini'den 770 Beygir Gücünde Bir Canavar: SC18

Lamborghini, bu haftaya özel süper otomobilini beğeniye sundu, fakat bu seferki tüm zamanlarda yaratılmış otomobillerden çok farklı.

Lamborghini, ‘One-Off’ adını verdiği ve özel modeller ürettiği serisine bir araç daha ekledi: SC18. SC18, Lamborghini’nin motor sporları departmanı ‘Squadra Corse’un ilk özel modeli olma özelliğini taşıyor.

İlk bakışta Aventador’un üzerine stil ve performans iyileştirmeleri yapılarak tasarlandığı gözlenen süper otomobilde, ‘Huracan GT3 EVO’ ve ‘Huracan Super Tofeo EVO’dan izler bulunuyor. Lamborghini, kaportanın ‘Huracan GT3 EVO’ modelinden; yan ve arka çamurlukların, kanatların ve hava kanallarının ‘Huracan Super Tofeo EVO’dan alındığını bildirdi.

Karbon fiber gövde, kırmızı gölgeler ile griye boyanarak araca şeytani bir görünüm kazandırılmış. Aracın arkasında kullanılan 12 hava kanalı ise ısı değişimi ve motor soğutmayı geliştirmek için kullanılmış. SC18’in motoru ise tam bir performans canavarı. Motoru 770 beygir gücüne ve 718Nm tork gücüne sahip olan SC18’de 7 vitesli bir şanzıman, 6.5 litrelik bir V-12 motorla kombine edilmiş.

Ne yazık ki, tek üretilen bu aracın ulaştığı en yüksek hız ve aracın fiyatı açıklanmıyor. Umuyoruz ki aracı satın alan kişi, bu bilgileri paylaşır ve merakımızı giderir.