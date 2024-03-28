Lamborghini, 20 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi. Yeni logo, otomobillerle birlikte dijital kanallarda ve broşürlerde kullanılacak. Peki Lamborghini'nin yeni logosu nasıl görünüyor?

"Lüks spor otomobil" denince akla gelen ilk markalardan bir tanesi olan Lamborghini, 20 yıl aradan sonra yeniden markalaşma yoluna gitti. İtalyan otomobil üreticisi, bu karar kapsamında logosunu değiştirdi.

Lamborghini'nin yeni logosuna baktığımızda diğer firmaların yaptığı gibi nispeten sade bir tasarıma geçiş yapıldığını görüyoruz. Marka ile özdeşleşen siyah ve sarı renk, yeni logoda da kendini gösteriyor.

Karşınızda Lamborghini'nin yeni logosu:

Lamborghini'nin yeni logosu, bu yıl itibarıyla piyasaya sürülecek yeni otomobillerde kullanılmaya başlayacak. Şirket, bu logonun farklı tonlarını internet sitesi ile broşürlerde kullanacak. İkonik boğa tasarımı, internet sitesindeki bazı yerlerde ise dış kısımdaki kalkandan ayrı, tek başına bulunacak.

Yeni logonun ilk kez hangi modelde kullanılacağı belli değil. Ancak oklar, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Huracan'ın halefinde yeni logonun kullanılacağı yönünde.