Lamborghini, 2023 yılına ait mali verilerini paylaştı. Şirket, hem satışlarda hem gelirde hem de kâr da rekor kırarak 61 yıllık tarihinin en iyi yılını geçirdi.

İtalyan süper otomobil markası Lamborghini, dün yaptığı bir açıklamayla 2023 yılına dair mali verilerini paylaştı. Verilerde, şirketin 61 yıllık tarihinin en iyi dönemini geçirerek rekor üstüne rekor kırdığı görüldü.

Lamborghini, aslında 2023’te kaç araç sattığını ocak ayında açıklamıştı. Şirket, 10 bin 112 satışla ilk kez 10 bin sınırını geçtiğini ve rekor kırdığını duyurmuştu. Yeni gelen açıklama ise ne kadar kazandığını ortaya koydu.

2,89 milyar dolar gelir, 785 milyon dolar kâr

Satış rekoru, tahmin edebileceğiniz gibi şirketin kasasına çok büyük miktarda para girmesini sağladı. Öyle ki otomobil devi, geçtiğimiz yıl 2,89 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Kârının ise 785 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Bu sayıların hepsi Lamborghini tarihinin en yüksek seviyeleri. Yani şirket, hem satış hem gelir hem de kâr konusunda tarihinin en iyi yılını geçirdi. 2022’yle karşılaştırıldığında ise gelirlerinde %12,1’lik bir yükselme görüldü. Kâr ise %17,8 arttı.

CEO Stephan Winkelmann, verilere ilişkin “Lamborghini, çeşitli alanlarda istikrarlı bir şekilde rekor üstüne rekorlar kırmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı. Şirketin finans bölümünün başındaki Paolo Loma da 2017’den beri her yıl büyüme gösterdiklerini belirtti.

Lamborghini’nin 2024 için hedefleri de büyük. Şirket, bu yıl yeni modeli Revuelto’nun satışlarına başlayacak. Aracın fiyatının 600 bin dolardan fazla olması bekleniyor. Ayrıca Urus’un şarj edilebilir hibrit bir versiyonu da 2024’te gelecek. Huracan’ın devamı olacak bir modelin beklendiğini de belirtelim. Yani şirketi büyük ihtimalle rekorlarla dolu bir yıl daha bekliyor.