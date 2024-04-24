Lamborghini'nin popüler SUV aracı Urus, şimdi de hibrit versiyonuyla karşımıza çıkıyor.

Lamborghini'nin tüm içten yanmalı modellerini hibrit hâle getirme çalışması devam ediyor. Bu amaçla tanıtılan son model ise plug-in şarj sistemine sahip olan Urus SE oldu. Lamborghini'nin en çok satan modellerinden olan Urus SE'nin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Elektrik desteğine kavuşan lüks SUV'nin hibrit güç ünitesi totalde 800 CV güç üretiyor ki bu da 789 beygir güce denk geliyor. 25 kWh bataryaya sahip olan araç, ihtiyaç hâlinde 60 kilometreye kadar mesafe kat edebiliyor. Revuelto'nun hibrit motorunun sadece 10 kilometre menzili olduğunu düşünürsek buradaki atılım oldukça dikkat çekici.

Sadece (!) 258 bin dolarcık!

Urus SE oldukça pahalı bir model ve fiyatı da 258 bin dolardan başlıyor. Yakın zamanda tanıtılan Mercedes G-Wagen'in en dolu paketinde fiyat 205 bin dolar olmuştu ki o araç da oldukça lüks ve pahalı bir model. Öte yandan Lamborghini CTO'su Rouven Mohr'a göre gerçek hikâye fiyatlarda değil sürüş kalitesinde yatıyor.

Lamborghini Urus SE'nin ikiz V8 turbo motoru 611 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Elektrikli motor ise 189 beygir ve 483 Nm tork desteği sağlıyor. Lamborghini bu aracın bir SUV olmasına rağmen daha performans odaklı modellerine benzer bir deneyim sunduğunu ifade ediyor.

Urus SE, 0'dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi sadece 3,4 saniye ve araç 200 km/saat hıza da 11,4 saniyede çıkıyor. Hibrit SUV'nin en yüksek hızı ise 312 km/saat olarak açıklandı. Yeni ön tasarımı sayesinde aracın verimliliği %15 değişiklik gösterdi.