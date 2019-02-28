Profesyonel kamera lensi denince akla gelen ilk markalardan olan Leica, yepyeni gelişmiş lensini duyurdu.

Huawei akıllı telefonların çoğunun kameralarında kullanılan lenslerden de aşina olduğumuz Leica, 100 yılı aşkın tecrübesini her tür platformdaki kameralarda konuşturuyor. Bugün ise Leica; özellikle kendi full frame (fx) kameraları için tasarladığı yeni otomatik odaklamalı SL lensi "APO-Summicron-SL 35 mm f/2 ASPH"yi duyurdu.

Yeni lensinin foto muhabirler ve sokak fotoğrafçıları için oldukça kullanışlı olduğunu söyleyen Leica, lensin fiyatı konusunda ise biraz hayal kırıklığına uğratıyor zira lensin fiyatı ateş pahası düzeyde. Benzersiz fotoğraf kalitesi sağlayacağını iddia ettiği lensi için 4.595 dolar talep eden Leica, gözünü gerçek anlamda profesyonel kullanıcılara dikmiş gibi gözüküyor.

Bütün odak aralığını sadece 250 milisaniyede tamamladığı bilgisi verilen yeni Leica lensin; aynasız full frame (fx) L-mount Leica kameralar için özel olarak tasarlandığının altı bir kez daha Alman şirket tarafından çizilirken, APS-C modellerle de uyumlu olduğu belirtiliyor. Leica'nın yeni lensi şu an için ön sipariş aşamasında bulunuyor. Ürünün teslimatı ise Nisan 2019'da gerçekleşmeye başlayacak.