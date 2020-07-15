Lenovo Dünyanın İlk 64 Çekirdekli İş İstasyonunu Duyurdu

Lenovo, AMD'nin Threadripper Pro platformu üzerine inşa ettiği 64 çekirdekli yeni iş istasyonu ThinkStation P620'yi duyurdu. Son derece güçlü özelliklere sahip olan sistem, üst versiyonlarında 8K video düzenleme dahi destekliyor.

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olan Lenovo, son yılların en fazla dikkat çeken işlemci üreticilerinden AMD ile ortaklık gerçekleştirerek dünyanın ilk 64 çekirdekli iş istasyonunu ortaya çıkardı.

AMD’nin yeni Threadripper Pro platformu üzerine kurulan ThinkStation P620 adlı iş istasyonu, genel olarak görsel efektler üzerinde çalışan ve yüksek performansa ihtiyaç duyan 3D görsel sanatçılarına hitap ediyor.

Lenovo ThinkStation P620, gerçek zamanlı 8K video düzenleme vadediyor

Lenovo’nun iddiasına göre ThinkStation P620, üst modellerde gerçek zamanlı 8K video düzenlemeyi dahi destekliyor. Intel Xeon tabanlı iş istasyonlarına alışık olan kişiler AMD tabanlı sisteme geçişte tereddüt edecek olsalar da Lenovo, yeni iş istasyonunda AMD tabanlı tüketici elektroniği ürünlerde vadettiği şeyle aynı şeyi vadediyor: Uygun fiyata yüksek performans.

ThinkStation P620’de opsiyonel olarak 1 TB’a kadar ECC RAM, 20 TB’a kadar dahili depolama ve iki adet Nvidia RTX 8000 ya da dört RTX 4000 grafik kartı bulunabiliyor. İstasyonu almayı düşünenler, 16, 32 ve 64 çekirdekli versiyonlar arasında seçim yapabiliyorlar ancak çekirdek sayısı arttıkça baz frekans hızı 3.9, 3.5 ve 2.7 GHz şeklinde düşüş gösteriyor.

Lenovo ThinkStation P620 fiyatı

En düşük özelliklere sahip ThinkStation P620, 4.599 dolar (31.568 TL) fiyat etiketine sahip olarak satışa sunuluyor. Bu seçenekte 4 Ghz’de çalışan 12 çekirdekli AMD Threadripper Pro W3945W işlemci, 16 GB RAM, 256 GB M.2 SSD ve NVIDIA Quadro P620 GPU gibi donanım özellikleri bulunuyor. Donanımlar yükseldildikçe fiyat da paralel bir şekilde artış gösteriyor.