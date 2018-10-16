Lenovo K9 ve A5, Salı günü Yeni Delhi'de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı.

Lenovo K9 ve A5 modelleri, şu an Lenovo tarafında en son piyasaya sürülen ve en güncel modeller. Her iki modelde de, arka kapakta parmak izi sensörü bulunuyor. K9 modelinde önde iki ve arkada iki kamera ile toplamda dört kamera bulunuyor. A5 modelinde ise arkada iki ve önde bir kamera bulunmakta. K9 modelinde iki renk seçeneği ile birlikte, Type-C bağlantı yuvası bulunuyor. A5'in en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise 4.000 mAh kapasitesindeki bataryası.

Lenovo K9 ve A5 modellerinin Hindistan fiyatları

Lenovo K9, Hindistan'da tek seçeneğe sahip ve 3 GB RAM ile 32 GB depolama seçeneği sunuyor. 8.999 Hindistan Rupisi bu cihaz için belirlenmiş. Kuru Türk Lirası cinsine çevirince günümüz için 700 Türk Lirası ediyor. Cihazda mavi ve siyah renk seçenekleri bulunmakta.

A5 modelinin ise iki farklı seçeneği bulunmakta. İlki 2 GB RAM ile 16 GB depolama seçeneği, bu seçeneği tercih edecekler 5.999 Hindistan Rupisi ödeyecek. Yaklaşık 470 Türk Lirasına denk. 3 GB RAM ve 32 GB depolama seçeneği ise 6.999 Hindistan Rupisi ve yaklaşık 550 Türk Lirasına tekabül etmekte. A5 modeli siyah ve altın rengi seçeneklerine sahip.

Lenovo K9 özelliklerinden kısaca bahsedersek cihaz Android 8.0 Oreo ile geliyor. Çift sim desteği bulunan cihazın ekranı 5.7 inç boyutunda ve HD+ çözünürlüğe sahip. Çözünürlüğün ekran boyutuna göre düşük kaldığını söylemek mümkün, ancak bu batarya ömründe avantaj olarak geri dönüyor. Cihaz gücünü sekiz çekirdekli MediaTek MT6762 işlemciden alıyor. Lenovo A5 de yine çift sim kart slotuna sahip. Android 8.1 Oreo ile geliyor. 5.45 inç ekranının çözünürlüğü HD+ seviyesinde. Lenovo A5 gücünü MediaTek MT6739 işlemciden alıyor.