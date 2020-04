Lexus, Bu Yıl da 'En İyi Otomobil Üreticisi' Ödülünü Kazandı

Günümüzün en popüler lüks otomobil üreticilerinden Lexus, Auto Express'in Driver Power anketinde 'En İyi Otomobil Üreticisi' ödülünü kazandı. Şirket, bu yıl da ödülün sahibi olarak üst üste 4. kez bu ödüle layık görüldü.

Otomobiller, geçmişten bugüne insanların hayatını fazlasıyla kolaylaştıran ulaşım araçları olarak karşımıza çıkmakta. Sektörün hedef kitlesi oldukça geniş olunca günümüzde her zevke hitap eden otomobiller görebiliyoruz.

Peki her anlamda her şeyi en üst seviyede tutan ve kullanıcılarını memnun etmekte en başarılı olan otomobil üreticisi hangisi? İşte her zaman sorduğumuz bu sorunun cevabı, Auto Express’in düzenlediği Driver Power anketiyle verildi. Anketin sonucu, oyladıkları üreticilerin araçlarını kullanan kişilerin cevaplarıyla oluşturuldu.

Lexus, üst üste 4. kez birinci oldu:

Auto Express tarafından her sene olduğu gibi bu sene de düzenlenen Driver Power anketinin zirvesindeki isim, son 3 senedir olduğu gibi yine değişmedi. Otomotiv sektörünün en sevilen isimlerinden Lexus, bu yıl da Driver Power anketinde ‘En İyi Otomobil Üreticisi' ödülüne layık görülerek ödülü 4 yıl üst üste kazanmış oldu.

Lexus, yalnızca bu ödülü almakla da kalmayıp farklı modelleriyle de ödülleri topladı. Dev otomobil üreticisi, RX SUV modeliyle tam hibritler arasında birincilik kazandı; IS Sedan modeliyle ‘En İyi Kompakt Yönetici Otomobili’ ve CT Hatchback modeliyle ‘En İyi Premium Kompakt Aile Otomobili’ ödüllerine layık görüldü.

30 otomobil üreticisinin kendi kullanıcıları tarafından puanlandığı ankette birinci olan Lexus, günümüzde yalnızca bu başarısıyla da bilinmiyor. Şirket, ‘Dünyanın En Sorunsuz Otomobil Markası’ ve ‘İkinci Elde En İyi Marka’ gibi daha birçok ödülü kendi adı altında taşımaya devam ediyor.

Auto Express’in düzenlediği Driver Power anketinde dördüncü kez birincilik kapan Lexus’u listenin ikinci sırasında takip eden isim Kia oldu. En İyi Otomobil Üreticileri sıralamasında Subaru 3. sırada, Mazda 4. sırada, Skoda 5. sırada, Toyota 6. sırada, Honda 7. sırada, Peugeot 8. sırada, Alfa Romeo 9. sırada ve Volvo 10. sırada yer aldı.