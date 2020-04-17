Tesla Model Y'nin Kusurlarla Dolu Olduğunu Gösteren Video

Tesla, yeni aracı Model Y’nin fabrikadan çıkan ilk araçlarını geçtiğimiz haftalarda sahiplerine ulaştırmaya başladı. İlk Model Y’lerin teslim edilmesiyle birlikte Model Y’lerin sorunları da ortaya çıkmaya başladı. Reddit’te viral olan bir videoda Model Y’nin teslim edilen araçlarından birinin hatalı ve hasarlı parçalarla dolu olduğu görüldü.

Tesla, son birkaç yıldır araçlarının malzeme ve tasarım kalitesini yükseltmek için elinden geleni yapıyor. Bu çalışmalarla birlikte malzeme ve tasarım kalitesini konusunda sorunların Model Y ile beraber ortadan kalkmasını bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan videolar, Model Y’de de önceki Tesla araçları gibi ciddi sorunlar olduğunu gösteriyor.

Reddit ve YouTube’da geçtiğimiz günlerde paylaşılan Model Y Performance videosunda, birden fazla kusur görünüyor. Videoyu paylaşan Model Y’nin sahibi, çiziklerle dolu olan aracın kendisi için bir şok olduğunu söyledi.

Model Y videosunu paylaşan adam: Kullanılmış bir arabadan üretilmiş gibi görünüyor

Videoyu paylaşan Model Y’nin sahibi, iç kabinde ve dış kısmında çizikler bulunan aracın kullanılmış bir araçtan yapılmış gibi göründüğünü söylüyor. Model Y’nin videosunda açık bir şekilde aracın tavan kaplamasında lekeler ve kapı panellerinde çizikler görülüyor.

Model Y’nin tavanı ve kapı panellerinde bulunan kusurların yanında aracın camı ile tavan kirişinin birleştiği noktadaki kauçuk şeritin yerine oturmaması, aynı bölgede bulunan kaplamada var olan sorunlar ve camda kırık olması da dikkat çeken diğer kusurlardan. Videoyu kaydeden Model Y sahibi, arka koltuklarda da çizikler olduğundan bahsediyor. Ancan bu noktalar videoda görünmüyor.

Model Y’nin kalitesi ile ilgili yayınlanan tek video bu değil. Model Y’yi teslim alan başka kullanıcılarda benzer sorunlardan bahsediyorlar. Sosyal medyada arka kapağında çiziklerle gelenden lambaları eksik olana kadar birçok Model Y videosu bulunuyor.

Araçların üretilmesi sürecinde başlayan bu sorunlar aslında Tesla'nın bir başka sorunu olan kalite kontrole işaret ediyor. Tesla, rakipleri karşısındaki avantajlı pozisyonunu korumak istiyorsa başta üretim hattındaki sorunlar olmak üzere yapı kalitesi hakkındaki bu sorunları mutlaka çözmeli.

Kusurlarla dolu olan Model Y'nin videosu: