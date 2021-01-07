Güney Koreli teknoloji devi LG, CES 2021'in hemen öncesinde yeni Gram serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. LG Gram serisi, kullanıcılara minimalist, hafif bir tasarımda yüksek performans vadediyor.

Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2021 öncesinde “Gram” adlı yeni dizüstü bilgisayar serisini duyuran LG, bu yıl pazarda daha rekabetçi bir konum elde etmek için dikkat çekici ürünler ortaya çıkarmış gibi görünüyor.

Tümü 16:10 en/boy oranında ekranlara sahip 5 farklı modelden oluşan LG Gram serisi, kullanıcılara yüksek performans, iyi bir görüntü kalitesi ve bir dizüstü bilgisayar için son derece önemli bir özellik olan ultra “taşınabilirlik” sunuyor.

Yeni LG Gram serisi, kompakt bir tasarım ile yüksek performans vadediyor

Yapılan duyuruya göre LG Gram serisi, şu şekilde karşımıza çıkacak:

LG Gram 14 (14Z90P)

LG Gram 16 (16Z90P)

LG Gram 17 (17Z90P)

LG Gram 14 2'si 1 arada (14T90P)

LG Gram 16 2'si 1 arada (16T90P)

LG’nin açıklamalarına göre Gram serisindeki tüm dizüstü bilgisayarlar 11. nesil Intel Core işlemcilerden güç alıyor ve entegre Iris Xe GPU’lara güveniyor. Tüm modeller 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki ayrı RAM seçeneğine sahipken dokunmatik ekran özelliği yalnızca 2’si 1 arada modellerde bulunuyor.

17 inç ve 16 inç ekrana sahip LG Gram modellerinin ekran çözünürlüğü 2.560 x 1.600 piksel iken; 14 inçlik modeller 1.920 x 1.200 piksel ekran ile geliyor. Ancak bu çözünürlük farkı, cihazların tasarım özelliklerini etkilemiyor ve tüm LG Gram modelleri yüzde 90 ekran/gövde oranı sunuyor.

Yine LG’nin açıklamalarına göre 17 inç ve 16 inçlik LG Gram modelleri 80 Wh, 14 inçlik modeller ise 72 Wh bataryaya sahip. Ancak küçük ekran ve daha düşük ekran çözünürlüğünün sunmuş olduğu güç tasarrufu sayesinde tüm modeller tek şarj ile 19,5 saat azami kullanım süresi sunuyor.

LG Gram serisinin ağırlık ve boyut durumu ise şu şekilde:

LG Gram 14 - 999 gr ağırlık, 16,8 mm kalınlık

LG Gram 16 - 1,19 Kg ağırlık, 16,8 mm kalınlık

LG Gram 17 - 1,35 Kg ağırlık, 17,8 mm kalınlık

LG Gram 14 2'si 1 arada - 1,25 Kg ağırlık, 16,75 mm kalınlık

LG Gram 16 2'si 1 arada - 1,48 Kg ağırlık, 16,95 mm kalınlık

LG, 2021 model Gram serisi dizüstü bilgisayarları için daha fazla detay ya da bir fiyat etiketi açıklamadı ancak CES 2021’de şirketin yeni nesil dizüstü bilgisayarları hakkında daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.