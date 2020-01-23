LG'nin Bütçe Dostu Telefonlarının Görselleri Ortaya Çıktı

Son yıllarda akıllı telefon dünyasında düşüş trendine giren Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, elini yeniden güçlendirmeye çalışıyor. Şirketin bu yolda atacağı adımlardan bir tanesi de bütçe dostu yeni telefonlar olacak ve bu telefonlardan iki tanesinin görselleri ortaya çıktı.

Akıllı telefon pazarında zor zamanlar geçiren Güney Koreli teknoloji devi LG, görünüşe göre henüz pes etmeyi düşünmüyor. Şirketin hedefleri arasında 2021 senesinin sonuna varmadan kâra geçmek bulunuyor.

Akıllı telefon endüstrisinde şu an birçok güçlü rakip bulunuyor ve rekabet, her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ancak yine de tamamen imkânsız değil. LG, daha önce akıllı telefon endüstrisine bazı yeni özellikler ve teknolojiler kazandırmıştı. Dolayısıyla şirketin yapması gerekenin pazarlama olduğu söylenebilir.

Yeni bütçe dostu telefonlar

(LG L555DL ve LG L455DL)

Endüstride elini yeniden güçlendirmek isteyen Güney Koreli şirket, bazı değişikliklere gitti. Şirket, şu an pazardaki telefonlarına zamanında yazılım güncellemeleri göndermesinin yanı sıra yeni amiral gemisi telefonları üzerinde de çalışmalara başladı. Bu cihazlardan iki tanesi LG V60 ve LG G9 ThinQ’ti.

Ancak şirketin üzerinde çalıştığı cihazlar sadece amiral gemilerinden oluşmuyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, LG L555DL ve LG L455DL model numaralarına sahip iki bütçe dostu telefon üzerinde daha çalışıyor. Şu an yukarıda gördüğünüz görseller haricinde telefonun donanım özelliklerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bu iki görsele bakarak cihazlar hakkında söylenebilecek olan şeylerse her iki cihazın da ön kameranın içerisine konumlandırıldığı damla çentiğe sahip olacağı ve her iki telefonun da nispeten ince çerçevelerle geleceği.

Telefonun görsellerdeki ana ekranına bakıldığında Android 9 temelli LG UX 8.0’a sahip olduğu görülüyor. Ancak cihazların LG UX 9.0 güncellemesi almasına da kesin gözüyle bakılıyor. Telefonlarının duyurusunun ise kısa bir süre içerisinde yapılacağı tahmin ediliyor.