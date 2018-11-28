LG'nin Mobil Departmanın Başındaki İsim Değişti

LG, 2018'de büyük umutları olan telefon piyasasından umduğunu elde edemedi ve mobil departmanda değişikliğe gittiğini açıkladı.

LG, üst segment telefonlar açısından heyecanlı bir yıl geçirmişti. V40 ThinQ, V3 ThinQ ve G7 ThinQ gayet sağlam telefonlardı, yüksek satış rakamlarına ulaşması işten bile değilken, yüksek fiyatları ve piyasaya yeterince odaklanamamaları yüzünden bu atılımlar başarısızlıkla sonuçlandı.

Ancak teknoloji devi henüz havlu atmış değil. Bunun yerine üst kademede değişikliklere gitti. LG, Home Entertainment’ın başındaki ismi ayrıca akıllı telefon bölümünde de yetkilendirdi.

Basın konferansında, mobil cihazlar bölümünün başına getirilen Brian Kwon “geri dönüş uzmanı” olarak tanımlandı. Kendisi LG’yi TV, ses sistemleri ve bilgisayar sektöründe lider firmalardan biri konumuna getirmişti.

Şirketin ev eğlence sistemleri alanındaki başarısı düşünüldüğünde, Brian Kwon LG’nin mobil cihazlar bölümü için de gayet uygun bir yönetici gibi duruyor. 2018’in üçüncü çeyreğinde, LG’nin TV ve ses sistemleri 290 milyon dolarlık bir kâr elde ederken; mobil cihazlar bölümü 130 milyon dolarlık bir kayıp yaşadı.

Her şeye rağmen, LG şu an ABD’nin mobil pazarında Apple ve Samsung’un hemen arkasında üçüncü sırada yer alıyor ve taşıdığı potansiyelle birlikte daha da büyüyecektir. Şimdi, şirketin mobil cihazlar departmanının başındaki isimle birlikte nasıl bir “geri dönüş” yapacağı merak ediliyor.