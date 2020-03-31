Milli Eğitim Bakanlığı, 7 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek olan LGS'nin konu ve kazanımlarını açıkladı. Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla konuyu duyuran Bakan Selçuk, sınavla ilgili merak edilen bir konuyu daha aydınlattıklarını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, olağan yaşamı olumsuz etkiledi. Bugüne kadar 801 bin 400 kişinin enfekte olmasına neden olan virüs, 38 bin 743 kişinin de hayatına mal oldu. Hal böyle olunca da tüm ülkeler, koronavirüs salgınına karşı adeta bir savaş başlattı. Başlatılan bu savaşın ne zaman sona ereceğini bilmek ise ne yazık ki mümkün değil.

Koronavirüs salgını, bir süredir ne yazık ki Türkiye'nin de gündeminde. Ülkemizde 10.827 kişiye bulaşan virüs, 168 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine yol açtı. Hükümet, bu virüsle mücadele kapsamında olağanüstü tedbirler aldı ve alınan tedbirlerin en başında okulların tatil edilmesi geldi. Ancak tatil olan okullar, özellikle de sınav döneminde olan öğrencilerde daha büyük bir kaygıya neden oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda sınavlara girecek olan öğrencileri rahatlatmaya çalışmıştı. Ancak öğrenciler, bir yandan koronavirüs salgınının neden olduğu psikolojinin diğer yandan da zaten uzunca bir süredir sınav stresinin baskısı altındalardı. Şimdi yeni bir açıklama yapan Bakan Selçuk, öğrencileri rahatlatan gelişmeyi duyurdu.

Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) konularını ve kazanımlarını belirlediklerini duyurdu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının internet sitesine içerik yüklediklerini ifade eden Selçuk, bu bağlantıyı da yine Twitter üzerinden paylaştı. Böylelikle öğrenciler, LGS'de hangi konulardan sorumlu olduklarını öğrenme fırsatı yakalamış oldular.

Eğer sizler de 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan LGS'nin konu ve kazanımlarını öğrenmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.