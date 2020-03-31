Uzmanlar, COVID-19 ile İlgili Korkutucu Bir Rapor Açıkladı

Aralık 2019 tarihinden bu yana dünyanın birincil gündemi olmaya devam eden COVID-19 salgını, arkasında telafisi olmayan acılar bırakmaya devam ediyor. İzlanda’da yapılan yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüsün ne kadar sinsi bir hastalık olduğunu gözler önüne seriyor.

3 aydan fazla bir zamandır koronavirüsle yatıp, koronavirüsle kalkıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki sağlık uzmanları, 37.000’den fazla insanın hayatına mal olan bu ölümcül salgına çare ararken, virüsle ilgili yapılan araştırmalardan ilginç sonuçlar yansımaya devam ediyor.

Bir televizyon programına konuk olarak katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu ana kadar COVID-19 kaynaklı yalnızca iki ölümün yaşandığı İzlanda’da yapılan bir çalışmayı gündeme taşıdı.

Prof. Dökmetaş, Nordik ülkesinde koronavirüs teşhisi konmuş hastaların yüzde 30’unun hiçbir semptom göstermediğini söyledi. “Bu kişiler pozitif oldukları için bulaştırma özellikleri var. Semptomları olan pozitiflerden daha az bulaştırma riski var ama bulaştırır” diyen Prof. Dökmetaş, klinik bulguları olan bir kişide 1'e 5 gibi bir oranda bulaştırma özelliği olduğunu, ‘hayalet vaka’ olarak nitelendirilen semptomu olmayanlarda ise bu oranın daha düşük seviyelerde kaldığını söyledi. Prof. Dökmetaş ayrıca Türkiye’deki vaka artış oranındaki nedenin, gençlerde görülen ‘hayalet pozitifler’ olduğunu aktardı.

İzlanda’da yapılan araştırmaya göre, ülkede test yapılan 170.000 kişiden 270’inde COVID-19 hastalığı tespit edildi. Bu vakalardan 124’ü hiçbir belirti göstermezken, 54 kişide ise hafif ateş belirlendi.

İzlanda’daki araştırmanın toplum içinde hastalık bulguları olanlar kadar, bu hastalık bulgularını göstermeyenlerin olduğunu da ortaya koyduğunu söyleyen Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, "Dolayısıyla karantina çok önemli. Çünkü hasta değil gözüküyor, ama dışarı çıkıp yayabiliyor. Bu çok yeni bir araştırma. Karşınızdaki herkesi hasta gibi düşünün. Virüs yeni, yeni olduğu için bu tür bilgiler daha yeni ortaya çıkıyor” dedi.

Hastalığı ağır olanların daha fazla ve daha uzun süre virüsü bulaştırdığını belirten Prof. Dr. Kara, A-semptomik yani hiçbir belirtisi olmayanların ise daha az ve kısa sürede virüs attıklarını ancak yine de bulaştırıcı olduklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, ülkemizde 1.610 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuş, 37 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade etmişti. Bu rakamlarla birlikte Türkiye’deki toplam vaka sayısı 10.827’ye, ölü sayısı ise 168’e yükselmiş oldu.