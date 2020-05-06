Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün katıldığı bir canlı yayında sınav tarihi değişen LGS’nin kılavuzunun da güncellendiğini ve MEB’in sitesinde yayınlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, açıklamasında LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını da duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihi tartışma konusu olan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) tarihi, geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısı ile değiştirilmişti. Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklama ile LGS’nin 20 Haziran’da yapılacağı duyurulmuştu.

LGS’nin değişen sınav tarihi ile beraber sınavın sonuçlarının açıklanacağı tarih de değişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün katıldığı bir canlı yayında LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrencilere duyurdu.

LGS sonuçları MEB’in internet sitesinden duyurulacak

Bakan Selçuk, LGS’nin 20 Haziran tarihinde yapılacağını hatırlattıktan sonra sınav sonuçlarının 16 Temmuz tarihinde MEB’in internet sitesi üzerinden yayınlanacağını duyurdu. LGS’nin güncellenen kılavuzunda sınav tarihi dışında değişikliklerde bulunuyor. Güncel LGS kılavuzuna göre 20 Haziran’da yapılacak LGS’ye katılacak öğrenciler, sınava kendi okullarında girecekler.

Bu yıl gerçekleştirilecek LGS’ye girmek için öğrenciler daha önce olduğu gibi sınav giriş belgelerini okul müdürlüklerinden teslim almayacak. Öğrencilerin sınav giriş belgesi okul yöneticileri tarafından elektronik ortamdan alındıktan sonra sınav günü öğrencilere sınav salonunda verilecek.

Sınav tarihine kadar zorunlu olarak ikametini değiştiren öğrencilerin velileri, ikamet değiştirme sebeplerini bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirerek öğrencilerinin yeni sınav merkezini öğrenebilecekler. Zorunlu ikamet değişikliği yapan öğrencilerin velileri 15 Haziran’a kadar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giderek başvuru yapabilecek.

20 Haziran’da yapılacak LGS ile ilgili tedbirler ve öğrencilerin sınava gireceği salon ve sıra numarası, sınavdan 7 gün önce e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden duyurulacak. Veliler sınavla ilgili bilgileri bu şekilde 13 Haziran tarihinden itibaren öğrenebilecekler.