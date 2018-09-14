Limitless Filmindeki ‘Akıllı Hap’ Günümüzde Gerçekten Var mı?

Okulda, iş yerinde daha iyi performans göstermek için uyarıcılara başvuran insanların sayısı giderek artıyor. Peki, bunlar günümüzde nasıl kullanılmakta?

Ünlü aktör Bradley Cooper‘ın başrolünde oynadığı ve ilk çıktığı günden bu yana hala çok sevilen Limitless filmini hemen hemen herkes izlemiştir. Filmin konusu, çok etkili bir beyin ilacı olan NZT-48 adlı ilacını kullanmaya başlayan Eddie Morra karakterinin nasıl çok zeki ve popüler olduğunu anlatıyor. Filmi izleyen herkesin aklına ‘acaba bu ilaç gerçekten var mı?’ sorusu gelmiştir.

Yıllar boyunca insanlar, buna yakın bir amaçla kafein kullandı. Ancak yeni kuşaklar zihinsel becerilerini artırmak için yeni maddeler denemekten çekinmiyor. "Akıllı hap" adı verilen bu maddelerin bir kısmı oldukça popüler. Anket yapılan onbinlerce Amerikalının yüzde 33'u son bir yıl içinde bu tür ilaçları denediğini söylüyor.

Tarihi Eskilere Dayanıyor

İlk "akıllı hap" 1960'larda Romanyalı bilim adamı Corneliu Giurgea'nın bulduğu pirasetam. Kullanan kişinin beynini etkileyerek uyku veren bir kimyasal madde keşfetmeye çalışan Giurgea'nın bulduğu madde tam tersi etki yaratmıştı. Bir ay boyunca bu hapı kullananlar hafızalarında önemli gelişmelere tanık olmuşlardı.

Bugün pirasetam maddesi, performans arttırma arayışındaki öğrenciler ve genç meslek sahipleri arasında yaygın kullanılıyor. Ancak sağlıklı insanların zihinsel kapasitelerini artırdığını gösteren fazla veri bulunmuyor. İngiltere'de reçeteli satılan bu ilaç ABD'de tıbbi kullanım için onay alamamış.

Bu tür "akıllı hapları" düzenli kullanan insanlar olmasına rağmen, bu ilaçların beyni olumlu etkilediğine dair veriler ya kanıtlanmış değil ya da çok sınırlı.

Uyarıcı Maddeler

Stanford Üniversitesi'nden nörolog Andrew Huberman'a göre "bazılarının işe yaradığı bir gerçek". Bunlar arasında amfetamin ve metilfenidat gibi uyarıcılar başta geliyor.

Bu etken maddelere sahip ilaçlar ABD'de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi davranış sorunlarının tedavisinde reçeteli kullanılabiliyor. Ancak son zamanlarda, uzun süreli odaklanma gerektiren ve rekabetin yüksek olduğu işlerde çalışanlar da bu tür ilaçlara başvuruyor.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılan Ritalin'i birçok kişi bir iş üzerine odaklanma amacıyla uyarıcı olarak kullanıyor.

Matematikçi Paul Erdös'ün 19 saat süren matematik problemlerini çözerken, yazar Graham Green'in ise aynı anda iki kitap yazarken amfetamin kullandığı söyleniyor. Son dönemlerde ise gazetecilik, sanat ve finans alanlarında da yaygın kullanımdan söz ediliyor.