Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin devam ettiği liselerde sınıf geçmenin nasıl olacağını internet sitesinden duyurdu. MEB, sınıf geçmenin yanı sıra 12. sınıfların üniversite sınavına giriş şartlarını da açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından beri liselerde uzaktan eğitim uygulaması devam ediyor. Eğitim online bir şekilde devam ediyor olsa da öğrenciler, sınavlara giremedikleri için sınıf geçmenin nasıl gerçekleşeceğini merak ediyorlar.

Lise öğrencilerinin sınıf geçme koşulları, bugün itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlandı. MEB’in yayınladığı açıklamada, sınıf geçmede öğrencilerin bu yılın birinci döneminde aldığı notların geçerli olacağı ve yıl sonu başarı puanının da ilk dönemki notlara göre belirleneceği belirtildi.

Liselerde sınıf geçme nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada ilk dönem puanlarına göre bütün derslerde başarılı olan öğrencilerler ile yıl sonu başarı puanı 50’in üzerinde olan öğrenciler doğrudan bir üst sınıfa geçecekler. Yıl sonu başarı puanı 50’in altında olan öğrenciler ve başarısız dersleri olan öğrenciler ise başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler.

Öğrencilerin devamsızlık durumları da ilk dönemdeki devamsızlıklarına göre belirlenecek. İlk dönem devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrenciler dışına hiçbir öğrenci devamsızlık nedeniyle sınıfta kalmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklama özet olarak, hemen hemen tüm lise öğrencilerinin bir üst sınıfa geçeceğini gösteriyor. Başarısız dersi olan öğrenciler, bir üst sınıfa geçtikten sonra yapılacak sorumluluk sınavlarında sorumlu oldukları dersleri verebilecekler.

12. sınıfların üniversite sınavına giriş koşulları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf geçme açıklamasında bu yıl üniversite sınavına girecek 12. sınıfların hangi koşullarda üniversite sınavına girebileceğini de açıkladı. MEB’den yapılan açıklamaya göre başarısız derslerine bakılmaksızın bütün 12. sınıf öğrencileri üniversite sınavına girebilecek.

Başarısız dersi olmayan 12. sınıf öğrencileri, eğitim öğretim yılının sona ermesi ile beraber diplomasını alabilecek. Başarısız dersi olan 12. sınıf öğrencileri ise önümüzdeki eğitim öğretim yılında yapılacak sınavlarla sorumlu derslerini vererek diplomalarını alabilecekler.

Üniversiteyi kazanan 12. sınıf öğrencilerinin üniversitelere diplomalarını teslim etmeleri için 31 Aralık’a kadar süre tanınacak. Bu sayede başarısız dersi olan öğrenciler, 31 Aralık’a kadar sorumlu oldukları derslerin sınavlarına girerek diplomalarını alıp üniversitelerine teslim edebilecekler.

12. sınıf öğrencilerinin diploma notlarının nasıl hesaplanacağı da açıklandı. 12. sınıf öğrencilerinin diploma notları 9,10, 11.sınıf yıl sonu başarı puanlarının yanı sıra 12. sınıfın ilk dönemindeki notları üzerinden hesaplanacak ve ortaya çıkan puan öğrencilerin mezuniyet puanını oluşturacak.

Sorumlu geçilen derslerin sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri, 2019- 2020 eğitim öğretim yılının ilk dönem puanları ile sınıf geçecek öğrencilerin, sorumlu olacakları derslerin sınavlarının ne zaman yapılacağını açık bir şekilde ifade ediyor.

Yönetmelikte yer alan hükümlere göre başarısız olunan derslerin sorumluluk sınavlar birinci dönemin ilk haftası, ikinci dönemin ilk haftası ve yine ikinci dönemin son iki haftasında yapılacak. Bu tarihlerde yapılacak sınavlarda başarılı olan öğrencilerin sorumlu oldukları derslerden başarı ile geçmiş olacak.