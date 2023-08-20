Kozmik Karanlık temasıyla yaklaşan etkinlik, oyunun Jhin karakteri için oldukça iddialı bir kostümü de beraberinde getiriyor.

Riot Games’in, çıktığı ilk günlere baktığımızda oldukça uzun bir yol geldiğini görebildiğimiz League of Legends oyunu, kendisini oynamayanları bile evreniyle içine çekmeyi başarabiliyor. Bu bağlamda karşı tarafa birden fazla içerik sunuyor ve eğlence sektöründe farklı ihtiyaçları giderebiliyor.

Oyuna baktığımızda farklı zamanlarda gelen etkinlikler özel olan veya bir anda karşımıza çıkan, sınırlı süre içinde alınabilecek içerikler de bizi karşılıyor. Bu içeriklerden kostümler konusunda elini korkak alıştırmayan şirket, topluluğun geri dönüşlerine göre Kozmik Karanlık Jhin’de bir tık çizgiyi aşmış.

Bu kostümü almak için 30 etkinlik kapsülü açmak gerek.

Riot’ın kendi duyurusuna göre kozmik temalı bu kapsüller 13.17 ve 13.18 yamalarında var olacak ve 750 RP olarak fiyatlandırılacak. Yani yukarıda gördüğünüz kostümü kesinlikle almak istiyorsanız tanesi 750 RP’den 30 tane kapsül açmanız gerekiyor. Sitede yazana göre çok düşük bir ihtimalle “Dark Cosmic Erasure Jhin” isimli bu kostümü açmak mümkün fakat dediğimiz gibi, bu çok düşük bir ihtimal.

Her ne kadar Kozmik Karanlık Jhin’le benzer görünse de Riot, bunun bir renk değil, ayrı bir kostüm olacağını söylüyor. Yani bunu açmak için Kozmik Karanlık Jhin’e sahip olmanıza gerek yok.

Fiyata geçmeden önce son olarak özetleyelim: Eğer 2023 Kozmik Kapsülleri’nden açarsanız yüzde 1 ihtimalle bu kostümü elde edebilirsiniz. Eğer 750 RP değerindeki bu kapsülden 29 tane açarsanız, bir sonrakinde garanti olarak elde edeceksiniz. “Ben daha sonra kostüm birleştiririm ya da kasadan çıkarırım” diyorsanız da bu kostümün havuza eklenip eklenmeyeceğinin kesin olmadığını söyleyelim.

750 RP’den 30 kapsül, 22.500 RP yapar.

Üstte de oyuna girdiğinizde karşılaşacağınız RP satın alma ekranını görüyorsunuz. Bonus verenleri kullanarak ulaşabildiğimiz RP değeriyse 22.550. Bunun için 2 tane 8225 RP, 4 tane de 1525 RP almayı düşündük. Bu da günün sonunda bize 1920 TL’ye mâl oluyor. Bunun yerine 2 tane 8225 RP, 1 tane 5300 RP, 1 tane de 825 RP alabilirsiniz fakat bu da 1920 TL’ye denk geliyor.

Şirketten gelen uzun açıklamada bunun, kabaca “her kademeden oyuncu için içerik sunma” amaçlı olduğu belirtiliyor. Bu sayede kostümün nadirliği de vurgulanmış olacak. Yine de daha sonradan 3 kostüm birleştirerek çıkarma ihtimalimiz varsa bu nadirlik ne kadar tutarlı olur? Yorumlarınızı bekliyoruz.