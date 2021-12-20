LOL'de Lucian CT'leri, Güçlü ve Zayıf Yönleri, Yetenekleri

LoL’ün en popüler silahşörlerinden olan alt koridor şampiyonu Lucian, oynaması eğlenceli ve çok güçlü bir karakter. Bu yazımızda Lucian’ın tüm yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, ct’leri ve oynanış ipuçlarına gelin beraber göz atalım.

Erken ve orta oyun canavarı Lucian, LoL’ün en popüler nişancılarından biri. Özellikle bir silahşör olması ve yeteneklerinin kullanımı eğlenceli olması onu popüler yapan özelliklerden. Kendisi zaman zaman orta koridorda da oynanabilse de onun yeri her zaman alt koridorda.

LoL’ün silahşörü, Thresh’in baş düşmanı ve Senna’nın sevgili eşi, İnfazcı Lucian’ın ct’leri, tüm yetenekleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri ve oynanış ipuçlarını sizler için bu detaylı rehberde bir araya getirdik.

Lucian CT'leri

Ashe

Caitlyn

Vayne

Lucian’ı ct’leyen birçok karakter bulunuyor tabii ki ancak Lucian’a karşı en fazla kazanma oranına sahip olan bu 3 şampiyon. Ashe, W yeteneği ile Lucian’ı yavaşlattığı için Lucian’ın yetenek kullandıktan sonra kazandığı çift vuruş pasifini uygulamasını engelliyor ve sonrasında Ashe onu rahatça kovalayabiliyor.

Caitlyn ise Lucian’ı menziliyle döven bir şampiyon. Caitlyn, Lucian’ı uzaklardan 1. seviyeden itibaren dürtebiliyor ve onu tamamen saf dışı bırakabiliyor. Vayne ise düz vuruştan ibaret bir şampiyon olduğu için Lucian’ın yeterli hasarı çıkaramadığı durumda onu direkt öldürebiliyor.

Çifte vuruş ile ekstra hasar verebilen Lucian’ın tüm yetenekleri:

Pasif – Işık Silahşörü: Lucian, kullandığı her yeteneğin ardından arka arkaya hızlıca yapabildiği iki adet düz vuruş elde eder. Eğer bir destek tarafından güçlendirilirse Lucian’ın bu çifte vuruşu ekstra hasar verir.

Lucian, kullandığı her yeteneğin ardından arka arkaya hızlıca yapabildiği iki adet düz vuruş elde eder. Eğer bir destek tarafından güçlendirilirse Lucian’ın bu çifte vuruşu ekstra hasar verir. Q – Işık Atışı: Lucian, hedefin üzerine bir ışık huzmesi atar ve hasar verir.

Lucian, hedefin üzerine bir ışık huzmesi atar ve hasar verir. W – İntikam Ateşi: Lucian, bir yönde yıldız şeklinde bir saldırı atar ve rakipleri işaretler, işaretlenen rakiplere saldırı yaptığında Lucian hareket hızı kazanır.

Lucian, bir yönde yıldız şeklinde bir saldırı atar ve rakipleri işaretler, işaretlenen rakiplere saldırı yaptığında Lucian hareket hızı kazanır. E – Amansız Takip: Lucian belirli bir yönde atılır ve Işık Silahşörü yükü kazanır.

Lucian belirli bir yönde atılır ve Işık Silahşörü yükü kazanır. R – İnfaz: Lucian, İnfaz yeteneğiyle arka arkaya tek bir yönde rakibine mermiler yağdırır ve bu mermiler minyonlar tarafından engellenebilir

Lucian’ın güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Güçlü yönleri:

Takas potansiyeline sahip.

Güçlenmek için ultisine ihtiyaç duymuyor.

Lucian, özellikle 2. seviyede çok büyük bir skor değilse bile takas potansiyeline sahip. 2 seviyede E ve Q yeteneklerinizi açıp rakibin yeteneklerini kullanmasının ardından üzerine atılıp düz vuruş atıp ardından Q atıp tekrar düz vuruş atarak harika hasar bırakabiliyorsunuz. Lucian genel olarak bu sebeplerden dolayı erken oyunda tam bir canavar. Güçlenmek için ultisine ihtiyaç duymayan nadir karakterlerden biridir.

Zayıf yönleri:

Menzili çok az.

Erken ve orta oyunda öne geçemezse işi çok zor.

Lucian, erken ve orta oyunda öne geçmezse abartısız hiçbir işe yaramayan bir şampiyon. Eğer erken oyunda skorlar bulup takasları kazanıp rakibinizi geri düşürmezseniz geç oyunda ultinizle rakiplerinizin canınızı indirmekten bir başka işe yaramazsınız. Lucian’ın menzili çok az olduğundan, E yeteneğinizi böyle durumlarda ileri atılmak için değil geri atılmak için kullanmalısınız.

LoL'de Lucian nasıl oynanır?

Rakiplerinizden önce 2. seviye olmaya gayret gösterin.

Ayrık ittirme yapmaya çalışmayın.

Takımınızla birlikte hareket edin.

Erken oyunda Lucian ile koridorda rakiplerinizden önce 2. seviye olmaya gayret gösterin. Bu sayede takasta onları yenip koridoru üstlerine yıkabilirsiniz. Ormancınızdan baskın almadıkça fazla agresif oynamayın ve minyon biçmeye oynayın. Alt koridor kulesini yıktıktan sonra orta koridora yönelin ve o kuleye baskı kurun.

Orta oyunda eğer tank bir desteğe sahipseniz onun yanından ayrılmayın zira ayrılırsanız kolay hedef olursunuz. Lucian ile ayrık ittirme yapmaya çalışmayın ve takımınızla birlikte hareket edin. Ormancı ve desteğinizle beraber dolaşıp skor kovalayabilirsiniz.

Geç oyunda eğer öndeyseniz ve hasarınıza güvenebiliyorsanız agresif bir hamle yapıp karşı nişancıyı tekleyebilirsiniz. Eğer çok önde değilseniz takımınızla beraber oynayın ve iyi pozisyon alın bu sayede hatırı sayılır bir hasar çıkartabilirsiniz. Eğer geri düşmüşseniz sadece ultinizle rakiplerinizin canını yakmaya çalışın.

Böylelikle LoL üst koridor şampiyonu Lucian’ın tüm yetenekleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, CT’leri ve oynanış önerilerini sıraladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen.