Riot'un Yeni Oyunu Project L'den Yeni Görüntüler Geldi

Riot Games'in 2019 yılında duyurduğu 3 projesinden birisi olan Project L'den yeni görüntüler yayınlandı. Ayrıca oyunun dövüş mekaniklerinden de kısaca söz edildi.

Dünyanın en popüler MOBA oyunlarından birisi olan League of Legends’ın yapımcısı Riot Games, bundan 2 yıl önce oyunculara büyük bir sürpriz yaparak League of Legends Wild Rift, Legends of Runeterra ve Valorant’ı piyasaya sürmüştü. Şirket ayrıca oyuncuları LoL evreninde geçen daha fazla oyunla buluşturacağını da açıklamıştı.

2021 yılında ise Riot’un daha önceden duyurduğu 3 oyun projesinden biri olan Project L tanıtılmıştı. Oyun sektöründe Arcade oyunları olarak bilinen halk arasında ise “tuş kırmalı oyun” olarak bilinen Street Fighter, Mortal Kombat ve Tekken gibi oyunlara benzeyen Project L hakkında bugün yeni bir video yayınlandı.

Tek oyuncu iki karakteri kontrol edecek

Riot Games’in resmi YouTube ve Twitter hesaplarından yayınlanan videoda oyunun yeni mekanikleri hakkında bazı bilgiler paylaşıldı. 2019 yılında geliştirilmeye başlanan oyunun ilk başlarda teke tek dövüş oyunu olması planlandığı ancak daha sonraları oyunun tıpkı diğer 2D dövüş oyunlarında olduğu gibi Tag Team yani ikiye iki dövüşe çevrilmesine karar verildiği açıklandı. Ayrıca videoda karakterler hareketleri, Tag Team sisteminin çalışma şekli ve dövüş mekanikleri hakkında az da olsa bilgilendirme yapıldı.

Oyunda üç çeşit Tag sistemi olacağı ve her sistemin kendince avantajları olacağından bahsedildi. Bunlardan ilki olan Assist Actions, bir karakterle dövüşürken kenarda bekleyen karakterinizin yardımcı olacak bir vuruş yapması anlamına geliyor. Bu sayede rakibinizin canı az kaldığında onu yardımcı karakterinizin darbeleriyle kolayca alt edebilirsiniz. İkinci Tag türü olan Handshake Tag ise aslında diğer tüm Arcade dövüş oyunlarındaki gibi iki karakterinizin yer değiştirmesi anlamına geliyor. Tabii ki bu yer değişim sırasında alana giren ve alandan çıkar iki karakter de rakibe saldırıyor. Project L’de bulunan üçüncü ve son Tag türü ise Dynamic Save. Bu özellik özellikle rakibiniz tarafından köşeye sıkıştığınızda işinize yarayacaktır. Rakibinizle sizin aranıza giren yardımcı karakteriniz rakibe saldırıyor ve onu geriye iterek size daha fazla hareket alanı sağlıyor.

Gösterilen oyun mekaniklerine ek olarak daha fazla mekaniğin oyunda olduğu ve gelecekte onların da gösterileceği belirtildi. Ancak bu sefer de oyunun çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklanma yapılmadı.