League of Legends Dövüş Oyunundan İlk Görüntüler Geldi

League of Legends evreninde geçen 'Project L' kod adlı dövüş oyunundan ilk görüntüler geldi. İki yıl önce duyurulan oyunun ne zaman çıkacağı konusunda ise geliştirici firma Riot, tarih vermek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Bundan iki yıl önce, 2019 yılında, ünlü oyun şirketi Riot’un Project A, Project F ve Project L kod adlı üç gizemli projesi olduğunu duymuştuk. Daha sonraları bunlardan “Bilgisayar için şık, rekabetçi bir taktik nişancı oyunu” olarak tanımlanan ilkinin Valorant olduğu ortaya çıkmış, "Arkadaşlarınızla Runeterra dünyasını dolaşmanın olanaklarını araştıran bir proje" şeklinde tanımlanan ikinci proje içinse henüz resmi olarak açıklama yapılmamıştı.

League of Legends evreninde geçen bir dövüş oyunu olan Project L’den ise nihayet bu hafta sonu yeni görüntüler geldi. Oyundan neler bekleyebileceğimizi gösteren yayımlanan yeni bir videoda, Riot'un baş geliştiricileri Tom ve Tony Cannon, ekibin oyuna dair tasarım felsefesi hakkında bazı detaylar verdi.

Çıkış tarihi vermek için henüz oldukça erken

Buna göre yeni dövüş oyunu; ‘yardımcı dövüşçü temelli’ bir oyun olacak. Geliştirici ekibin oyunla ilgili niyetini detaylandıran bir blog gönderisinde ise; oyunun amacının, oyunculara “öğrenmesi kolay ama ustalaşması zor bir mentalite” vermek ve “FGC'nin (dövüş oyunu topluluğu) derinden yatırım yapabileceği, yıllarca hatta on yıllarca oynayabileceği süper yüksek kaliteli bir dövüş oyunu” yaratmak olduğu belirtiliyor.

Bu yüzden de rekabetçi oyunculara hitap etmeyi amaçlayan ekip, çevrimiçi deneyimi en iyi hale nasıl getirebileceği üzerinde çalışıyor. Bu konu için Tom Cannon, "RiotDirect gibi Riot'un mevcut teknolojilerini ekliyoruz, bu da League Of Legends ve Valorant için pingi en aza indirmede harika bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullanıyor. İşte LoL evreninde geçen yeni dövüş oyununa ilk bakış:

Ancak görünen o ki oyunun yakın bir zamanda çıkacağı beklentisi içerisinde olmak pek de mantıklı değil. Videonun paylaşılmasının asıl amaçlarından birisinin oyunun geliştirme süresinin nasıl gittiğini konusunda hayranları bilgilendirip güncel tutmak olduğunu belirten Riot Games, kesin bir çıkış tarihi vermek için henüz oldukça erken olduğunu aktardı.