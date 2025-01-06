L’Oréal, cilt yaşlanmasını analiz eden ve kişiye özel cilt bakım önerileri sunan yeni cihazı Cell BioPrint’i CES 2025’te tanıttı.

L’Oréal, yeni cilt bakım cihazı Cell BioPrint'i tanıttı. CES 2025’te tanıtılan bu cihaz ile kişiye özel cilt bakım önerileri sunmayı hedefliyor.

Cell BioPrint, cilt yaşlanmasını analiz ederek, hangi içeriklerin daha etkili olacağını belirliyor ve gelecekte karşılaşılabilecek cilt sorunlarını tahmin etmeye çalışıyor.

Kişiye özel cilt analizi yapacak

Fransız kozmetik markası L’Oréal, cilt bakımını kişiselleştirmeyi amaçlayan yeni cihazı Cell BioPrint’i duyurdu. Koreli bir girişim olan NanoEntek ile iş birliği yapılarak geliştirilen bu cihaz, kullanıcıların cildini analiz ediyor ve hangi içeriklerin daha etkili olacağına dair kişiselleştirilmiş önerilerde bulunuyor. Cihaz, cilt örneğini analiz etmek için özel bir bant kullanıyor ve ardından biyolojik sıvıların protein yapısını inceleyerek cildin yaşlanma sürecini değerlendirebiliyor.

Cell BioPrint, kişisel cilt bakım ihtiyaçlarına uygun önerilerde bulunuyor ve kullanıcıların gelecekte karşılaşabileceği sorunları tahmin edebiliyor olacak. L’Oréal, cihazın yalnızca beş dakika içinde sonuç vereceğini belirtiyor. Cell BioPrint, kullanıcıların ciltlerini düzenli olarak test etmelerine ve zaman içindeki değişiklikleri takip etmelerine olanak tanıyacak. Cell BioPrint’in satışa sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında şu an için kesin bir bilgi bulunmuyor.