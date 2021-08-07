ABD'de Jet Pack'iyle Pilotlara Korku Salan Adam Geri Döndü

Zaman zaman Los Angeles semalarında uçuş yapan kişilerin kameralarına yakalanan Jet Pack'li adam geri döndü. Pilotlara korku salan bu kişinin kim olduğu hala bulunamadı fakat FBI, bu adamın peşini kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıldan bugüne birkaç kez gökyüzünde görülmüş olan Jet Pack’li adam, bir kez daha Los Angeles semalarında görüldü. En son geçtiğimiz Çarşamba günü görülen adamın kim olduğu hala gizemini koruyor. Olay hakkında pilotların ve havaalanında görevli olan kişilerin olay anında yaptıkları “Artık bezdim” tadındaki konuşmaları bulunuyor.

Konuşmalara baktığımızda hava trafiği görevlisinin jet pack’li adam konusunda pilotları uyardığı görülüyor. UFO ve Iron Man üzerinden olayların yorumlandığı konuşmaların dışında en son yaşanan olaya dair somut bir şey elimizde maalesef bulunmuyor. Fakat Jet Pack’li adamın daha önceki ziyareti kayda alınmıştı.

Daha önce böyle görünmüştü:

Bu videoda yerden yaklaşık 900 metre yükseklikte uçan adamı görebiliyoruz. Bundan daha önceki maceralarında söz konusu adamımızın yerden 6000 feet (yaklaşık 1,8 km) yükseklikte uçtuğu iddia edilmişti. Şimdiki olayda ise maceracımızın yüksekliğinin 5000 feet (yaklaşık 1,5 km) olduğu söyleniyor fakat en son uçuşuna dair video bulunmuyor.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında görülmesinin ardından eylül ayının başlarında kahramanımız için soruşturma başlatılmıştı. FBI tarafından yürütülen bu soruşturma maalesef somut bir sonuca varamadı.

Bunun yanında videoda görülen şeyin bir jetpack değil, drone ya da farklı bir obje olabileceği ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Yasal olup olmadığı da belirsiz olan uçuşu gerçekleştiren kişinin kim olduğu hala gizemini koruyor.